¤Õ¤ó¤É¤·¤«¤é¥·¥Þ¥¦¥Þ¿åÃå¤Ø¡ÄÊ¿°Â»þÂå¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤Ä¡Ö³¤¿åÍá¡×¤ÎÎò»Ë¤ò¸Å¼Ì¿¿¡¦ÉâÀ¤³¨¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë
²Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éËèÇ¯·ç¤«¤µ¤º¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¾ì½ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©ÃÏ¸µ¤Î¤ªº×¤ê¤ä²Ö²ÐÂç²ñ¡¢ÅÄ¼Ë¤Ëµ¢¾Ê¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²Æ¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¾ì½ê¤È¤¤¤¨¤Ð³¤¿åÍá¾ì¤âÄêÈÖ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£
¤Ç¤âÆüËÜ¤Ç³¤¿åÍá¤¬³Ú¤·¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Äº¢¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¹¾¸Í»þÂå¤ÎÉâÀ¤³¨¤Ç³¤¿åÍá¤Î¥·¡¼¥ó¤Æ´Ñ¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©º£²ó¤ÏÆüËÜ¤Î³¤¿åÍá¤ÎÎò»Ë¤ò¡¢ÉâÀ¤³¨ºîÉÊ¤ä¸Å¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
³¤¿åÍá¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ï³¤¿å¤òÍøÍÑ¤·¤¿¼£ÎÅË¡¡ÖÄ¬Åò¼£¡Ê¤·¤ª¤È¤¦¤¸¡Ë¡×
¥ì¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³¤¿åÍá¤¬ÆüËÜ¤Ë¹¤Þ¤ë¤Ï¤ë¤«°ÊÁ°¤«¤é¡¢³¤¿å¤Ë¿»¤«¤Ã¤ÆÉÂµ¤¤òÄ¾¤¹Ä¬Åò¼£¡Ê¤·¤ª¤È¤¦¤¸¡Ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿°Â»þÂå¤¹¤Ç¤Ë¡¢¸Æ¤ÓÊý¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬Ä¬Åò¼£¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿²Î¤¬±Ó¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¬Åò¼£¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³¤¿åÍá¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë³¤´ß¤Ø½Ð¸þ¤³¤¤Ë¿»¤«¤ê¤Ê¤¬¤éÉÂµ¤¤òÄ¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¬Åò¼£¤ÏÈéÉæÉÂ¤ä¿À·ÐÄË¡¢Ï·ÇÑÊª¤ÎÇÓ½Ð¤äÈþÈ©¸ú²Ì¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¹Àô¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¸ú²Ì¤òµá¤á¤Æ±öÅò¼£¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¹¾¸Í»þÂå¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë³¤¤Ë¿»¤«¤ë¤³¤È¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÂ¾¤Ë¡¢³¤¤Ç¤Ï³¤½÷¤µ¤ó¤âÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤âÀîÍ·¤Ó¤È¤ª¤Ê¤¸¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç³¤¤Ç¿åÍ·¤Ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¸½Âå¤Î¤è¤¦¤Ë³¤¿åÍá¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¤Þ¤À¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÆüËÜ½é¤Î³¤¿åÍá¾ì¡ÖÂç°ë³¤¿åÍá¾ì¡×¤ÎÃÂÀ¸¡ª
ÌÀ¼£»þÂå¡¢°å»Õ¤Ç¤¢¤êÀ¯¼£²È¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¾¾ËÜ½ç¡Ê¤Þ¤Ä¤â¤È¤¸¤å¤ó¡Ë¤¬¡¢³¤¿åÍá¤Î¸úÍÑ¤òÍö½ñ¤ÇÃÎ¤ê¡¢Ä¹ºê¤ÇÍö°å¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ý¥ó¥Ú¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ÊÀ¾ÍÎ°å³Ø¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£
ÌÀ¼£»þÂå¡¢ÆüËÜ¤Ë¡Ö³¤¿åÍá¡×¤ò¹¤á¤¿½éÂå·³°åÁí´Æ¡¦¾¾ËÜ½ç¡¡¡Á³¤¿åÍá¤Ï°åÎÅÌÜÅª¤«¤é¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ë
¤½¤·¤Æ¾¾ËÜ¤Ï1885Ç¯¡¢¿ÀÆàÀî¸©Âç°ë¤Î¾È¥öºê³¤´ß¤Ë°åÎÅÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤Î³¤¿åÍá¾ì¤ò¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ³«Àß¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Þ¤Ç¡¢Àè¤Ë½Ò¤Ù¤¿Ä¬Åò¼£¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Þ¤À°åÎÅ¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤«¡¢Âç°ë¤Ë³¤¿åÍá¾ì¤ò³«Àß¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¼þ°Ï¤Î»¿Æ±¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£·úÀß»ñ¶â¤ÎÉÔÂ¤Ê¤É¤Ï²ñ°÷¤òÊç¤ê¡¢½ÂÂô±É°ì¤ä°ÂÅÄÁ±¼¡Ïº¤é¤Î¶¨ÎÏ¤âÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âç°ë³¤¿åÍá¾ì¤Ï°åÎÅ»ÜÀß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¼£ÎÅÌÜÅª¤ËÍè¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬ÍÜÀ¤ò¤È¤ë¤¿¤á¤ÎÎ¹´Û¡ÖÅøÎ¶´Û¡×¤âÊ»Àß¡£¤³¤ÎÅøÎ¶´Û¤ÏÉÂ±¡¤È¤·¤Æ¤ÎÌòÌÜ¤â²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³¤¿åÍá¾ì¤¬¤¢¤ê½ÉÇñ»ÜÀß¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë»äÃ£¤¬ÃÎ¤ë³¤¿åÍá¾ì¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢Âç°ë¤Ï¡Ö³¤¿åÍá¾ìÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¾¾ËÜ½ç¤Ï¡Ö³¤¿åÍá¾ì¤ÎÉã¡×¤È»¾¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥Þ¥¦¥Þ¿åÃå¤Î¥Ö¡¼¥àÅþÍè
Âç°ë³¤¿åÍá¾ì¤Ï¹¹ð¤Ê¤É¤â³èÈ¯¤ËÂÇ¤Ä¤³¤È¤Ç½¸µÒ¤òÁý¤ä¤·¡¢ÂçÊÑ¤ÊÈË±É¤ò¤·¤Þ¤¹¡£³¤¿åÍá¤ËË¬¤ì¤ë¿Í¡¹¤ÎÌÜÅª¤Ï°åÎÅ¤«¤é½ù¡¹¤Ë¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ø¤È°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÌÀ¼£»þÂå¤ÎÅ´Æ»¤ÎÉáµÚ¤â¸å²¡¤·¤·¡¢Á´¹ñÅª¤Ë³¤¿åÍá¾ì¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö»þ¡¢³¤¿åÍá¤ò³Ú¤·¤à¤È¤¤ÏÃËÀ¤Ï¤Õ¤ó¤É¤·¡¢½÷À¤Ï¹ø´¬¤¤ä¡¢¿åÃå¤È¸À¤¦¤è¤ê¤â¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÍÎÉþ¤Î¤è¤Ê¤â¤Î¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÌÀ¼£Ãæ´ü¡Á¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¥¿¥¤¥×¤Î¼Ê¡¹ÌÏÍÍ¤Î¿åÃå¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤Î¿åÃå¤Ï¥·¥Þ¥¦¥Þ¡Ê¼ÊÇÏ¡Ë¿åÃå¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºÌ¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ÊÌÏÍÍ¤Î¿åÃå¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¥·¥Þ¥¦¥Þ¿åÃå¤¬Î®¹Ô¤·¤¿¤³¤í¤Ë¤ÏÅö»þ¤Î·Ýµ¸¤µ¤ó¤¬¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢¿åÃå»Ñ¤Î³¨¤Ï¤¬¤¤Ê¤É¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥·¥Þ¥¦¥Þ¿åÃå¥Ö¡¼¥à¤ÏÂçÀµ»þÂå¤Þ¤ÇÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
°åÎÅÌÜÅª¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿³¤¿åÍá¤â¸½ºß¤Ç¤Ï²Æ¤ÎÄêÈÖ¥ì¥¸¥ã¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÎò»Ë¤ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¸½ºß¤Î·Á¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¿Í¡¹¤Î¿ÔÎÏ¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
»²¹Í¡§²æ¤¬¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÄ¬Åò¼£¤«¤é³¤¿åÍá¤Ë»ê¤ëÎò»ËÅªÊÑÁ«¡¢Âç°ëÄ®¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸