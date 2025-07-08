¡Ú¤Ó¤ï¤³¥Ü¡¼¥È¡¡G2¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹Ã»Ò±à¡Û¤µ¤¹¤¬¤ÏÃÏ¸µ¡ª¡¡ÇÏ¾ìµ®Ìé¡¡¥É¥ê¡¼¥àÀïÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Ó¤ï¤³¤ÎG2¡ÖÂè7²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹Ã»Ò±à¡×¤¬¡¢8Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡³ÆÃÏ¤ÎV¸õÊä¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤¿½éÆü¥á¥¤¥ó¤Î12R¥É¥ê¡¼¥àÀï¤ÏÃÏ¸µ¡¦µþÅÔÉÜÂåÉ½¤ÎÇÏ¾ìµ®Ìé¡Ê41¡Ë¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤ê¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£¸ø³«¾¡Íø¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò½ª¤¨¡¢¥Ô¥Ã¥È¤ËÌá¤ë¤È¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀä¹¥ÏÈ¤Î½ÅÀÕ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ°ìÂ©¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡Á°¸¡Æü¤Ï¡Ö¥Ú¥é¤ò¤Þ¤ÀÂç¤Þ¤«¤Ë¤·¤«Ã¡¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¤¡¢45¹æµ¡¤ÎÅÀ¸¡¤Ê¤É¤Ë»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤¿¡£¤½¤Î¸ú²Ì¤¬É½¤ì¤¿·Á¤È¤Ê¤ê¡Ö½Ð¤Æ¤ë½Ð¤Æ¤Ê¤¤¤ÏÊÌ¤Ë¤·¤Æ¡¢½ÐÂ¤ÎÉôÊ¬¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¾Àþ¤â¥¿¥¤¥à¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¿å½à¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤¢¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÌýÃÇ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¯¡Ö1Æü1Æü¡¢¤·¤Ã¤«¤êÄ´À°¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡2ÆüÌÜ¤Î½ÐÈÖ¤Ï6¹æÄú¤Î3R¤È3¹æÄú¤Î9R¡£¤µ¤é¤Ëµ¤ÇÛ¤ò¾å¸þ¤«¤»¤Æ¡¢¥ê¥º¥à¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤«¡£
¡¡¡¡