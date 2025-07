SumNaiL(さむねいる)の新曲「宵夏ランデヴー」が7月9日に配信リリースとなる。同日に自身初となるミュージックビデオもプレミア公開される予定だ。 ミュージックビデオは、楽曲にふさわしい夏服を纏った彼らが都内を車で駆け巡りパフォーマンスをするというもので、4人の仲睦まじい姿が多々収録されているという。ラストでは曲名にもある「宵夏」という雰囲気のある場所でパフォーマンスされ、普段見ることのできない初々しい姿やワンショットも楽しめるようだ。TikTok投稿でも車内で歌ってみたがバズっており、それを匂わせるような演出と彼らの仲の良さが伝わる作品となっている。 SumNaiL「宵夏ランデヴー」 2025年7月9日(水)デジタルリリースhttps://SumNaiL.lnk.to/YoinatsuRendezvous <SumNaiL One man LIVE『SumFes』> 2025年8月9日(土)@梅田Zeela https://osaka-zeela.jp/開場:15:20 開演:16:00live pocket https://t.livepocket.jp/e/swfrk ・オフィシャルTikTok:https://www.tiktok.com/@sumnail_15・オフィシャルInstagram:https://www.instagram.com/sumnail_15/・オフィシャルYouTube:https://www.youtube.com/@sumnail_15

