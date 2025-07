East Of Edenのスペシャルライブ<East Of Eden Special Live 2025 〜 PURPLE ROSE Session 〜>が、10月10日(金)、11日(土)の2日間にわたり、東京・日本橋三井ホールで開催される。 先月、新曲がBS-TBSのドラマ『御社の乱れ正します!2』主題歌に決定したことが発表されたところだが、このスペシャルライブはドラマとのコラボレーションによるもので、ドラマとのコラボ演出も予定されており、ここでしか体験できない内容になるとのことだ。 <East Of Eden Special Live 2025 〜 PURPLE ROSE Session 〜> @日本橋三井ホールDAY 1:2025年10月10日(金)開場18:00/開演19:00DAY 2:2025年10月11日(土)開場17:00/開演18:00S席(特典グッズ付):\13,000(税込)A席:\8,500(税込)主催:株式会社ダブルエイト・ミュージック、株式会社BS-TBS制作協力:株式会社ハンズオン・エンタテインメント一般問い合わせ:ハンズオン・エンタテインメント:info@handson.gr.jp【FC楽園 抽選第1次先行】情報解禁日:2025年07月08日(火)18:00受付URL:https://w.pia.jp/t/eastofeden2025/受付期間:2025年07月08日(火)18:00〜07月15日(火)23:59 公式HP:https://fan.pia.jp/east_of_eden_official/X(旧Twitter):https://x.com/E_O_E_officialInstagram:https://www.instagram.com/eastofeden_officialYouTube:https://www.youtube.com/@east_of_eden_wTikTok:https://www.tiktok.com/@eastofeden_official

