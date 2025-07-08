East Of Eden、スペシャルライブ＜PURPLE ROSE Session＞でドラマと特別共演
East Of Edenのスペシャルライブ＜East Of Eden Special Live 2025 〜 PURPLE ROSE Session 〜＞が、10月10日（金）、11日（土）の2日間にわたり、東京・日本橋三井ホールで開催される。 先月、新曲がBS-TBSのドラマ『御社の乱れ正します！２』主題歌に決定したことが発表されたところだが、このスペシャルライブはドラマとのコラボレーションによるもので、ドラマとのコラボ演出も予定されており、ここでしか体験できない内容になるとのことだ。 ＜East Of Eden Special Live 2025 〜 PURPLE ROSE Session 〜＞ ＠日本橋三井ホールDAY 1：2025年10月10日（金）開場18:00/開演19:00DAY 2：2025年10月11日（土）開場17:00/開演18:00S席（特典グッズ付）：\13,000（税込）A席：\8,500（税込）主催：株式会社ダブルエイト・ミュージック、株式会社BS-TBS制作協力：株式会社ハンズオン・エンタテインメント一般問い合わせ：ハンズオン・エンタテインメント：info@handson.gr.jp【FC楽園 抽選第1次先行】情報解禁日：2025年07月08日（火）18:00受付URL：https://w.pia.jp/t/eastofeden2025/受付期間：2025年07月08日（火）18:00〜07月15日（火）23:59 公式HP：https://fan.pia.jp/east_of_eden_official/X（旧Twitter）：https://x.com/E_O_E_officialInstagram：https://www.instagram.com/eastofeden_officialYouTube：https://www.youtube.com/@east_of_eden_wTikTok：https://www.tiktok.com/@eastofeden_official
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