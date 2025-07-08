¡Ö¹Â¸ý¤µ¤ó¤ÏÂç·ù¤¤¡×ÈÓÅÄ¾À®¡¢¡ÈÆ§¤ß¤Ë¤¸¤é¤ì¤¿¡ÉÌóÂ« SATORU¤È¤Î¡ÈÍðÆ®Áû¤®¡É¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò·ãÇò¡Ö½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿»þ¤«¤é¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡BreakingDown16¤ÇSATORU¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÈÓÅÄ¾À®¤¬¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÎSATORU¤È¤ÎÍðÆ®Áû¤®¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡ÈÆ§¤ß¤Ë¤¸¤é¤ì¤¿¡É¤¿¤Ã¤¿£±¤Ä¤ÎÌóÂ«¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö¹Â¸ý¤µ¤ó¤ÏÂç·ù¤¤¡×¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±´é¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿»þ¤«¤é¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤ÉÁûÆ°¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò·ãÇò¡£Ê°¤ê¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÈÓÅÄ¾À®¡¢¡ÈÆ§¤ß¤Ë¤¸¤é¤ì¤¿¡ÉÌóÂ«
¡¡1Ê¬1¥é¥¦¥ó¥É¤ÇºÇ¶¯¤ò·è¤á¤ë¡ØBreakingDown16¡Ù¤¬13Æü¡¢½é¤ÎÂçºåÂç²ñ¡Ê¤ª¤ª¤¤Ë¥¢¥ê¡¼¥ÊÉñ½§¡Ë¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó±ÇÁü¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÇÈÍð¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãæ¤Ç¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏÄ«ÁÒÌ¤Íè¤¬¡ÖÃíÌÜ¤Î°ìÀï¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤¿SATORU¤ÈÈÓÅÄ¾À®¤ÇËÖÈ¯¤·¤¿ÂçÍðÆ®¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤¿SATORU¤Ï¡Ö°Õµ¤¹þ¤ß¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¥Þ¥¸¤ÇÉé¤±¤ëµ¤¤¬¤·¤Ê¤¤¤Ê¡£¥³¥¤¥Ä¤Ë¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡Ö¥¯¥½¥´¥ß¤¬¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤SATORU¤Ï¡Ö¤Æ¤á¤§¡¢²¿¤·¤ËÍè¤¿¤ó¤À¤èÈÓÅÄ¡£¤ª¤¤¡¢¤ª¤¤¥³¥é¡£¤Æ¤á¤§¥´¥ê¥é¤ß¤¿¤¤¤Ê¿ÈÂÎ¤·¤Æ¤ë¤±¤É¡Ä¡×¿¿¤Ã¤¹¤°Á°¤ò¸«¿ø¤¨¤ëÈÓÅÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ÎÍÍ»Ò¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¯¡¢°ìÊýÅª¤ËÇÍëÊ»¨¸À¤òÍá¤Ó¤»¤¿¡£
¡Ö²¶¤ÎÇÆµ¤¤Ç¤ä¤é¤ì¤Á¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×
¡¡¸ý¿ô¤Î¾¯¤Ê¤¤ÈÓÅÄ¤Ë¤½¤¦ÅÇ¤¼Î¤Æ¤¿SATORU¡£Â³¤¤¤Æ¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤¿ÈÓÅÄ¤Ï¡Ö¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ÏÁ°²ó¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»î¹ç¤ÇÅÝ¤¹¤À¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÃ»¤¯±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥ª¥Õ¤Ç»ö·ï¤Ïµ¯¤³¤Ã¤¿¡£SATORU¤¬ÈÓÅÄ¤ËÆ¬ÆÍ¤¤ò¸«Éñ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë²¥¤ê¹ç¤¤¤ÎÂçÍðÆ®¤ËÈ¯Å¸¡£¤½¤Î¸å¡¢ºÆ¤ÓSATORU¤¬ÀåÀï¤òÅ¸³«¡£¡Ö²¶¤È°úÂà¤«¤±¤Æ¤ä¤í¤¦¤¼¡£¤ªÁ°¤Ê¤ó¤«¤â¤¦¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤è¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤ËÀÅ¤«¤ËSATORU¤ËµÍ¤á´ó¤ëÈÓÅÄ¤òÀ©¤·¤¿¹Â¸ýCOO¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¤³¤Î2¿Í¤Î²ñ¸«¡¢¤¤¤í¤¤¤íÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÄ¾¸å¡¢ÈÓÅÄ¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤é¤¹¤Ê¤é»î¹ç¤Ë¤Ï½Ð¤Ê¤¤¡×¡Ö¹Â¸ý¤µ¤óÌóÂ«¼é¤ì¤è¡×¤Ê¤É¤ÈÅê¹Æ¡£Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¤³¤Î·ï¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈÓÅÄ¤¬ABEMA¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¸ý¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢ÈÓÅÄ¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯BreakingDown¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈÓÅÄ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡ÖBreakingDown¤Î9¤È¤«10¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡£·ö²Þ¼«Ëý¤È¤«¤¬Áý¤¨»Ï¤á¤Æ¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç²¥¤é¤Ê¤¤¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡£»£¤ì¹â¤¬¤Ê¤¤¤È»î¹ç¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡Ø¼«Ê¬¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï°ì¤Ä¤¢¤ë¡£»î¹ç¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¤¢¤ëÄøÅÙ¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¡¢»î¹ç¤ÇÌ¥¤»¤ë´¶¤¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤À¤«¤é½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âç¤¤¤¡£10Âå¡¢20Âå¤Ê¤é¤¢¤¢¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤ï¤¡¤ï¤¡¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦40¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£Áê¼ê¤Ë¤â¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¡×
¡¡¤½¤ÎÅÀ¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÎSATORU¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ÏÈÓÅÄ¤Î»×¤¤¤ÈÂÐ¶Ë¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò·ç¤¤¤¿¹ÔÆ°¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤ËÈÓÅÄ¤Ï¡Ö¡ÊSATORU¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¡£¥¨¥ó¥¿¥áÏÈ¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö»î¹ç¤Ç¥ì¥Ù¥ë¤Îº¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¡¢¿ÈÂÎ¤Ç¤ï¤«¤é¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¼«¿®¤â¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£
¡¡Á°½Ò¤·¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¸å¤ËÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¥Ý¥¹¥È¤Î¿¿°Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤±¤ë¡£
¡Öº£²ó¡¢Ì¤Íè¤¯¤ó¤«¤é¡Ø½Ð¤ÆÍß¤·¤¤¡Ù¤Ã¤ÆÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢½Ð¤ë¤Ê¤é1¤Ä¾ò·ï¤È¤·¤Æ¡¢ÍðÆ®¤È¤«²¥¤ê¹ç¤¦¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð½Ð¤ë¤È¤¤¤¦ÌóÂ«¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡ÈÓÅÄ¤Î¾ò·ï¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤½¤ì¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼é¤ê¤Þ¤¹¡×¤È±¿±Ä¤â²÷Âú¡£¤½¤Î·ë²Ì¤¬¡ÄSATORU¤È¤ÎÂçÍðÆ®¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆ¬ÆÍ¤¤ò¤µ¤ì¤¿¤È¤¤ÏSATORU¤Ë¤â¥à¥«¤Ä¤¤¤¿¤·¡¢¡ØÌóÂ«¤¬°ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È±¿±Ä¤Ë¤â¥à¥«¤Ä¤¤¤¿¡£SATORU¤Î¥¥ã¥éÅª¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë½Ð¤ë¾ò·ï¤È¤·¤ÆÌóÂ«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤ÇÍ¾·×¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¢¤ë¡×
¡¡ÁûÆ°¤Î¸å¡¢ÈÓÅÄ¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¤ÇSATORU¤ËÅÅÏÃ¤ò¤·¤¿¤¬¡¢½Ð¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¹Â¸ýCOO¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Öº£ÆüÃæ¤ËSATORU¤ÈÏÃ¤·¹ç¤ï¤»¤ë¤«¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ®¤ï¤»¤ë¤«¤·¤Ê¤¤¤È»î¹ç¤Ë¤Ï½Ð¤Ê¤¤¡×¤È¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢Ï¢Íí¤¬Íè¤¿¤Î¤ÏÍâÆü¤ÎÍ¼Êý¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»öÂÖ¤ò²ò·è¤¹¤Ù¤¯ÁÐÊý¤Î´Ö¤ËÆþ¤Ã¤¿¿ÍÊª¤«¤é¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥È¥Þ¥Í¡¼¤òÅÏ¤¹¡×¡Ö¹Â¸ýCOO¤¬Ì¤Íè¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¼Õºá¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦2ÅÀ¤ÇÅÜ¤ê¤ò¼ý¤á¤ë¤è¤¦Äó°Æ¤µ¤ì¡Ö¤½¤³¤Þ¤ÇÀ¿°Õ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¡Ä¡×¤È»×¤¤¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥È¥Þ¥Í¡¼¤ÏÍ×¤é¤Ê¤¤¡£¼Õ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¡£À¿°Õ¤À¤±¤Ï¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿ÈÓÅÄ¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¼Õºá¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤³¤«¤éÆÃ¤Ë¼Õºá¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤«¤È¡£¹Â¸ý¤µ¤ó¤ÏÂç·ù¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÌóÂ«¤Ï¼é¤é¤Ê¤¤¤·¡¢·ë¹½»¨¤Ë°·¤ï¤ì¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²¿¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤Ê¤¤»î¹ç¡£ËÜÅö¤Ï½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¬¸«¤¿¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡Ä¡×
¡¡ÈÓÅÄ¤ÏÀÅ¤«¤ËÅÜ¤ê¤ò¹þ¤á¤¿¡£¹Â¸ýCOO¤ÈÆ®¤¦¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈÓÅÄ¤Ï¡Ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¡ÖBreakingDownÂ¦¤¬ÌÙ¤«¤ë¤À¤±¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢SATORUÀï¤è¤ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤Ê¤¤¡£1000Ëü¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤ä¤é¤Ê¤¤¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±´é¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È°ì¾Ð¤ËÉÕ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¼¡²ó¡¢¹Â¸ý¤È¸«¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤Ç·è¤á¤ë¡£·ù¤¤¤Ê¿Í¤È¸µ¡¹´Ø¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¡£·ù¤¤¤À¤«¤éÆ®¤¤¤¿¤¤¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿»þ¤«¤é¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£BreakingDown5¤Î»þ¡¢¤¢¤Î¿Í¤¬Áª¼ê¤ËÀâÌÀ¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ï¤¸¤á¤«¤é°Î¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ï¤¸¤á¤Î°õ¾Ý¤¬¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤â¡£
¡¡º£²ó¡¢SATORU¤ËÉé¤±¤ì¤Ð°úÂà¤â¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖSATORU¥ì¥Ù¥ë¤ËÉé¤±¤ë¤Ê¤é¼å¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç°úÂà¥ì¥Ù¥ë¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£¥ì¥Ù¥ë¤Î°ã¤¤¤ò¶µ¤¨¤Æ¤ä¤ë¡×¤ÈÉÔÂàÅ¾¤Î·è°Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£