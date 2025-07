【宮粼駿イメージボード全集 4 ナウシカ前史】 7月8日 発売 価格:6,600円

「宮粼駿イメージボード全集 4 ナウシカ前史」

岩波書店は、書籍「宮粼駿イメージボード全集 4 ナウシカ前史」を本日7月8日に発売した。価格は6,600円。

「宮粼駿イメージボード全集4 ナウシカ前史」は宮崎駿氏のイメージボードを全188枚収録した書籍。「ロルフ」、「グールの王女ナウシカ」、「土竜とクシャナ」、「戦国魔城」、「風使いの娘ヤラ」といった「風の谷のナウシカ」以前に描かれた作品を収録しており、未発表58枚が含まれている。

原画から高精度スキャナーで読み込むことを基本としており、原画に近い色彩やタッチなどの風合いの再現。鈴木敏夫プロデューサーの新規インタビューも収録される。

(C)Hayao Miyazaki

Based on ROWLF by Richard Corben

(C)Richard Corben and Corben Studios