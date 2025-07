メデイアから生まれグローバルに展開するファッション・ライフスタイル ブランド「ELLE」とサンリオがライセンス契約を締結!

「マイメロディ」「クロミ」とコラボレーションした、それぞれのアニバーサリーイヤーを盛り上げるスタイリッシュで「かわいい」グッズが販売されます☆

ELLE サンリオ「マイメロディ&クロミ」コラボレーショングッズ

スケジュール:

先行販売日:2025年7月1日(火)〜7月20日(日)※最終日午後6時終了先行販売:ジェイアール京都伊勢丹にて開催の「Sanrio characters Special Anniversary Market」内先行販売場所:ジェイアール京都伊勢丹 10階 催物場一般発売:2025年8月 ※予定

1945年にフランスでファッション誌として誕生してから2025年で80周年を迎える、輝きに満ちた日々を望む全ての女性に寄り添うライフスタイルブランド「ELLE」

サンリオの人気キャラクター「マイメロディ」は50周年、「クロミ」は20周年とふたり揃ってアニバーサリーを迎えました。

「ELLE」と「マイメロディ」「クロミ」には自分らしく生きることや「かわいい」を自由に楽しむことを体現しているという共通点があります。

この記念すべき特別な1年を、コラボレーショングッズを通じて一緒にお祝い。

それぞれのアニバーサリーイヤーを盛り上げるスタイリッシュで「かわいい」グッズが多数展開されます☆

「ELLE×マイメロディ/クロミ」マスコット

価格:各2,530円

色鮮やかな頭巾をかぶったかわいいぬいぐるみ。

さりげなく「ELLE」のロゴがあしらわれた「マイメロディ」と

トリコロールカラーがおしゃれな「クロミ」デザインの2種がラインナップされます。

「ELLE×マイメロディ/クロミ」リップポーチ

価格:各2,090円

手持ちのリップをスマートに持ち運べるリップポーチ。

お顔に片手を添えながらこちらに振り向く「マイメロディ」と

手を腰に置きながら背中越しに笑顔を見せる「クロミ」のチャームがそれぞれ付いています。

ELLE×マイメロディ&クロミ 表紙風コンパクトミラー

価格:1,870円

ELLEの表紙風のアートを使用したコンパクトミラー。

サングラスに手を添える「マイメロディ」と「クロミ」がレイアウトされています。

ELLE×マイメロディ&クロミ MAPコンパクトミラー

価格:1,870円

シックなカラーでまとめられたコンパクトミラーもラインナップ。

ポーズをきめる「マイメロディ」にカメラを向ける「クロミ」が描かれています。

「ELLE×マイメロディ&クロミ」表紙風パタパタメモ

価格:770円

ELLEの表紙風アートを使用したパタパタメモ。

ELLEが誕生したフランスの象徴でもあるエッフェル塔が「マイメロディ」「クロミ」と共にレイアウトされています。

「ELLE×マイメロディ&クロミ」トレーディングアクリルステッカー

価格:770円

種類:全8種ランダム

コラボアートを使用したアクリルステッカーもラインナップ。

全8種類からいずれか1枚がランダムで封入されています。

「ELLE×マイメロディ&クロミ」PCケース

価格:4,400円

学校やオフィスでも活躍してくれるPCケース。

コラボロゴやアートが使用された、大人かわいいグッズです。

「ELLE×マイメロディ/クロミ」ヘアアイロンケース

価格:各3,300円

携帯に便利なストラップ紐が付いたヘアアイロンケース。

ネイビーを基調にした「マイメロディ」と

存在感あるカラーで仕上げられた「クロミ」デザインがラインナップされます。

「ELLE×マイメロディ&クロミ」iPhone 16対応クリスタルクリアケース

価格:3,278円

iPhone 16に対応したクリスタルクリアケース。

手持ちのiPhoneを「マイメロディ」と「クロミ」がおしゃれに彩ります。

「ELLE×マイメロディ&クロミ」モバイルクリーナー

価格:1,848円

様々なポーズをきめる「マイメロディ」と「クロミ」をレイアウトしたモバイルクリーナー。

ティーカップやパン、薔薇を持つ姿がとってもキュート☆

「ELLE×マイメロディ&クロミ」グッズの今後の販売予定

2025年7月1日(火) 〜 7月20日(日) ジェイアール京都伊勢丹10階 催物場2025年9月3日(水) 〜 9月15日(月・祝) 大丸梅田店 15階イベントホール2025年9月18日(木) 〜 9月29日(月) 星ヶ丘三越 8階 催物会場2025年10月3日(金) 〜 10月13日(月・祝) 松坂屋静岡店 本館8階大催事場2025年10月16日(木) 〜 10月28日(火) 東武百貨店 池袋本店8階催事場2025年11月5日(水) 〜 11月16日(日) 大丸福岡天神店 本館8階催場2025年11月19日(水) 〜 12月 1日(月) 新潟伊勢丹 6階 催物場2025年12月10日(水) 〜 12月22日(月) 高松三越 新館5階 催物会場2025年12月25日(木) 〜 2026年1月5日(月) 鶴屋百貨店 本館6階 大催事場※2026年1月1日(木・元旦)は休館日

ジェイアール京都伊勢丹での先行期間終了後、各ファンシー雑貨ショップ様でも展開予定。

さらに上記日程で開催予定のPOPUPイベントでも販売されます。

※在庫状況により販売終了となる可能性もあります

それぞれのアニバーサリーイヤーを盛り上げるスタイリッシュで「かわいい」グッズが盛りだくさん。

2025年7月1日より順次販売が開始される「ELLE」×サンリオ「マイメロディ&クロミ」コラボレーショングッズの紹介でした☆

©2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661965

