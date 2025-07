訪れる度に楽しい!?　リニューアルした「ディズニーストア 東京ディズニーリゾート店」がすごかった

ディズニーストア旗艦店のひとつ「ディズニーストア 東京ディズニーリゾート店」が7月6日にリニューアルオープンしました。さらにオープン25周年を記念した特別なコレクションが発売されました。

マイナビウーマン編集部はオープン前に行われたメディア向け内覧会に参加し、店舗の様子をチェックしてきたのでさっそくお届けします!

■ディズニーキャラクターがあちこちに! 高級感のある新たな内装にリニューアル

今回、「魔法が満ちあふれた、映画のオープニング・ナイト」をコンセプトに店舗デザインが生まれ変わりました。

さっそく店内に向かうとエントランスでは25周年をお祝いするミッキー&フレンズがお出迎え。早くもワクワク気分が高まります……!

店内に入ると、ゴールドを基調としたアールデコテイストのきらびやかで高級感のある空間が広がっています。まるで映画のオープニング・ナイトで劇場にいるような臨場感のあふれる場所となっていました。

また、店内のあちこちにはさまざまなディズニーキャラクターの姿が。なかでも注目は、店内中央に位置するデジタル・エレベーター!

ボタンを押すとエレベーターが動き出し、扉が空くとそこにはかわいいディズニーキャラクターが乗っています。キャラクターのバリエーションも豊富なので、どのキャラクターに出会えるかも楽しみのひとつになりそうです。

さらに、店内奥に進むと映写室をイメージした新エリアも。映写技師に扮したグーフィーが一生懸命働いている姿にときめいてしむこと間違いなし!?

その奥には新たにフィッティングルームが登場しました。大きな女優ミラーで全身をチェックすることができます。まるでモデルになったような気分が味わえますよ。

■ここでしか手に入らない25周年限定コレクションが登場!

また、ディズニーストア 東京ディズニーリゾート店は今年で25周年。アニバーサリーイヤーを記念して店舗のコンセプトにもぴったりな特別感あふれるオリジナルアートを用いたコレクションが発売されました。

コレクションはぬいぐるみをはじめ、ライフスタイル雑貨、ステーショナリー、お菓子など全52種類! どれも25周年にふさわしい華やかなデザインで特別感のあるアイテムとなっています。

自分用はもちろん、クッキー缶や「HillValley」のポップコーンなどはお土産にも喜ばれること間違いなしです。

◇25周年限定コレクションを動画でチェック

■東京ディズニーリゾート店で特別なひとときを楽しんでみては

他にもかわいい内装や仕掛けが盛りだくさんで、訪れる度に新たな発見がありそうな予感! ぜひ皆さんも新たな魅力が詰まった東京ディズニーリゾート店で、特別なひとときを楽しんでみてはいかがでしょうか。

※ ディズニーストア店舗の詳細は、店舗情報ページよりご確認ください。

※記載価格はすべて税込みです。

※ 品切れの際はご了承ください。

※ 商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合がございます。

© Disney

© Disney/Pixar

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

(マイナビウーマン編集部)