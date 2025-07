ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、たっぷりと収納できてコーデのアクセントにもなる、ディズニー&ピクサー『トイ・ストーリー』映画公開30周年記念デザイン「内生地プリントのキャンバストートバッグ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー&ピクサー『トイ・ストーリー』映画公開30周年記念「内生地プリントのキャンバストートバッグ」

© Disney / Pixar

価格:各5,390円(税込)

サイズ:約35×35×16.5cm

重さ:約280g

持ち手の立ち上がり寸法:約22cm

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ディズニー&ピクサー映画『トイ・ストーリー』に登場するキャラクターが勢揃いした、賑やかアートのトートバッグ。

大人が持てるおしゃれ度の高いトートバッグで、アートは光沢のあるシルクプリントで表現されています!

英文字は刺繍で表現したこだわりの仕上がりに。

内側の生地は総柄プリントになっています。

デザインは「ライトグレー」と「イエロー」の2種類がラインナップ。

ライトグレー

© Disney / Pixar

「ライトグレー」デザインのトートバッグ。

落ち着いた色味が基調なので、どのようなコーディネートにも合わせやすく使い勝手抜群です。

さらに中央にはキャラクターたちのアートに、『トイ・ストーリー』の映画公開30周年を記念したロゴも☆

© Disney / Pixar

「ウッディ」や「バズ・ライトイヤー」「エイリアン」に「ダッキー&バニー」「ボー・ピープ」など人気キャラクターが勢揃いしています。

© Disney / Pixar

内生地は、水色を基調とした雲柄に。

「アンディ」のお部屋の壁紙としてもお馴染みの雲柄になっています。

イエロー

© Disney / Pixar

「イエロー」デザインのトートバッグ。

中央には大きく「30」のロゴが!

「30」の数字の中にはキャラクターたちの姿がぎっしりとデザインされています。

© Disney / Pixar

カラフルなアートが映え、キャラクターたちの愛くるしい表情にも癒やされます☆

© Disney / Pixar

内生地は、「エイリアン」のシルエットがあしらわれた総柄デザインに。

散りばめられた「エイリアン」のシルエットがユニークでかわいい!

© Disney / Pixar

それぞれ、マチが広いので収納力もたっぷり。

開閉口は隠しマグネットで閉まって中が見えにくく、内側には便利なポケットも付いています。

また、ほどよい厚みのある綿100%生地が使用されているのもポイントです。

映画『トイ・ストーリー』の公開30周年を記念した、持ち手が長く、肩掛けもできるトートバッグ。

たっぷりと収納できてコーデのアクセントにもなる、ディズニー&ピクサーデザイン「内生地プリントのキャンバストートバッグ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 『トイ・ストーリー』映画公開30周年記念!ベルメゾン ディズニー&ピクサー「内生地プリントのキャンバストートバッグ」 appeared first on Dtimes.