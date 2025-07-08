キャンペーン：Seagateのストレージ製品がAmazon プライムデーで最大2割引き
セール対象の内蔵HDD「BarraCuda」シリーズ
日本Seagateは、7月8日（火）から始まった「Amazon プライムデー」において、ストレージ製品を最大20％のセール価格で販売している。
対象は内蔵HDD「BarraCuda」「IronWolf」、外付けHDD「Expansion」「Game Drive for PlayStation」、高速SSD「FireCuda」の各シリーズからの計25製品。容量は1～24TBまでそろえる。
内蔵HDDでは、デスクトップパソコン向けのBarraCudaシリーズと、NAS向けのIronWolfシリーズが対象となる。外付けHDDは、デスクトップ型のExpansionとポータブル型を用意する。
セール期間先行セール：2025年7月8日（火）0時00分～7月10日（木）23時59分 Amazon プライムデー（本セール）：2025年7月11日（金）0時00分～7月14日（月）23時59分
対象製品（一部）
BarraCudaシリーズ 3.5インチ 20TB 内蔵ハードディスク
43,980円→39,580円（10%OFF）
IronWolf Proシリーズ 3.5インチ 24TB 内蔵ハードディスク
102,980円→88,180円（14%OFF）
Expansionシリーズ 外付けハードディスク 16TB
48,980円→39,980円（18%OFF）
Expansionシリーズ ポータブルハードディスク 5TB
22,980円→18,880円（18%OFF）