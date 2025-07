ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2025年7月から全国のゲームセンターなどに順次展開される「おさるのジョージ」グッズを紹介します!

セガプライズ「おさるのジョージ」グッズ

投入時期:2025年7月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズから、好奇心旺盛なおさるが活躍する「おさるのジョージ」グッズが続々登場!

2025年7月は、ぬいぐるみやフードタオルやメッシュトートバッグなど、夏にぴったりのグッズもラインナップされます☆

おさるのジョージ プラチナムザッカフード付タオル

投入時期:2025年7月4日より順次

サイズ:全長約60×1×80cm

種類:全1種(ジョージ)

夏にピッタリな、「ジョージ」のTシャツデザインのフード付きタオル。

プールや海などの夏のアクティビティシーンにはもちろん、お風呂上りなど普段使いにも便利です☆

おさるのジョージ プラチナムザッカメッシュトートバッグ

投入時期:2025年7月11日より順次

サイズ:全長約30×10×40cm

種類:全2種(オレンジ、イエロー)

バッグ部分にメッシュ生地を使用した、おしゃれで夏にピッタリのトートバッグ!

オレンジにはぎゅっとハグをする「ジョージ」と「黄色い帽子のおじさん」が☆

イエローにはバナナを手に笑顔の「ジョージ」がデザインされています。

おさるのジョージ マスコット SUMMER

投入時期:2025年7月11日より順次

サイズ:全長約7×5×13cm

種類:全3種(黄色い帽子のおじさん、ジョージ(海賊帽子)、ジョージ(水着))

水着や海賊帽子など、夏らしい衣装を着た「ジョージ」と「黄色い帽子のおじさん」

いっしょにバカンスを楽しみたくなるマスコットです☆

おさるのジョージ スーパーラージぬいぐるみ ふわもこ

投入時期:2025年7月25日より順次

サイズ:全長約24×24×44cm

種類:全1種(ジョージ)

ふんわり抱き心地の良い生地を使用した「ジョージ」の大型ぬいぐるみ。

立体的に表現された頭の毛もポイントです。

おさるのジョージ ぽってりぬいぐるみ ドーナツ

投入時期:2025年7月25日より順次

サイズ:全長約11×9×15cm

種類:全3種(ピンク、みずいろ、きいろ)

カラフルなドーナツを持った、ぽってりデザインのぬいぐるみ。

ドーナツを抱っこした、満足そうな表情の「ジョージ」3種がラインナップされます。

おさるのジョージ シリコンバンド

投入時期:2025年7月25日より順次

サイズ:全長約6.5×6.5×1cm

種類:全5種(あか、あお、オレンジ、しろ、きいろ)

「おさるのジョージ」の世界観が楽しめる、シリコン製のブレスレット。

夏のコーディネートのアクセントになってくれる、カラフルなシリコンバンドです。

「ジョージ」のぬいぐるみや夏を楽しく過ごすグッズ6種がラインナップ。

2025年7月より全国のゲームセンターなどに順次登場する、セガプライズ「おさるのジョージ」グッズの紹介でした☆

