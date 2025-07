セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2025年7月4日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』 麻風ロールトップポーチを紹介します☆

セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 麻風ロールトップポーチ

登場時期:2025年7月4日より順次

サイズ:全長約15×8×15cm

種類:全4種類(いちご、おはな、もり、みつばち)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

『くまのプーさん』デザインのポーチがセガプライズから登場!

紙袋のようにくるくる巻いて口を閉じられるポーチです。

全長約15×8×15cmと使いやすいサイズ感で、麻風の爽やかな素材がとってもおしゃれ☆

お菓子を入れたり、コスメを入れたり、使い方は無限大です。

全部で4種類のデザインがラインナップされています。

いちご

「いちご」はバスケットの中からひょっこりを顔を出している「プー」のデザイン。

たくさんのいちごに囲まれて嬉しそう!

赤や白などの色使いもかわいさ満点です。

おはな

「おはな」はハニーポットを持って歩いている「プー」デザインです。

「プー」を追いかけているハチの姿も☆

それから四隅には手書き風タッチのお花のアートもプリントされています。

もり

「もり」は、100エーカーの森に住む仲間たちが集合したデザイン。

「プー」はもちろん「ピグレット」「ティガー」「イーヨー」の姿も!

仲良く並んでいる姿にほっこりとします。

みつばち

「みつばち」は、ハニーポットに囲まれている「プー」デザイン。

「プー」は縞模様のみつばち風のコスチュームを着用しています。

両頬を膨らませている「プー」の表情にも注目です。

それぞれ、表面と裏面で異なるデザインになっています。

裏面はデザインが大きく、インパクトたっぷり。

様々な使い方が楽しめて、さらにお部屋の中にそのまま飾っておくだけでも素敵なディズニーグッズ。

セガプライズのディズニー『くまのプーさん』 麻風ロールトップポーチは、2025年7月4日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

