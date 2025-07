◆浜崎あゆみ、スリットから美脚チラ見せ

【モデルプレス=2025/07/08】歌手の浜崎あゆみが7日、自身のInstagramを更新。私服ショットを公開し、話題を呼んでいる。5日に「ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A I am ayu -ep.-」シンガポール公演を行った浜崎は「Singapore TA, I’ll never forget the way you called my name, the way you smile and cry.」と英語で現地のファンへ感謝。フォトグラファーの嘉茂雅之氏が撮影した、食事やファンとの交流を楽しむ姿を公開した。黒のキャスケットに黒縁メガネ、ビスチェとスカートを合わせた私服姿で、スカートのスリットから美しい脚をチラリとのぞかせている。この投稿に、ファンからは「破壊力すごい」「可愛い」「スタイル抜群」「美脚」「あゆちゃん最高」「シンガポールお疲れ様」といったコメントが寄せられている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】