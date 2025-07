浜崎あゆみが7月7日、自身のInstagramを更新。5日行われたシンガポール公演の打ち上げの様子を公開している。

(関連:【画像】浜崎あゆみ、打ち上げをゴージャスにお祝い)

7月5日にアジアツアー『ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A I am ayu -ep.II-』のシンガポール公演を終えた浜崎がInstagramに「Singapore TA, I'll never forget the way you called my name, the way you smile and cry. Huge thanks for your love to me and my team!!!」(シンガポールTA、みんなが私の名前を呼んでくれたこと、そして笑って泣いてくれたことを、私は決して忘れません。私とチームへの愛に心から感謝します!!!)と、シンガポールのTA(浜崎のファンネーム)への感謝の言葉を綴り、打ち上げの様子を投稿した。

黒縁メガネと黒のキャスケット帽、白シャツに黒のセットアップいうプライベートカジュアルな装いの浜崎がピースをしているワンショットを皮切りに、泣き崩れるスタッフを笑顔で見つめる浜崎や、建物前に集まったシンガポールの多くのファンの声援に応える浜崎の姿などが写し出されている。

また、続けて投稿されたInstagramには「Aスタッフのリーダーおけい様のお誕生日祝いも皆で出来て良かったー」「わたしやダンサーズをトレーナーとして支えてくれてるケンジも誕生日が近かったので一緒にお祝いしたら、結婚祝いのようになってしまいました笑」と打ち上げの会場でスタッフの誕生日をお祝いする写真も披露した。

シンガポール公演の充実ぶりとチームの仲の良さが伝わってくる写真の数々にファンからは「この写真永久保存版♡」「おめでとうございます!!ほっんと素敵なチームだね ケーキが豪華すぎて、、、」など多くの反響が寄せられた。

(文=本 手)