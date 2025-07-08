¡Ö¤¹¤ó¤´¤¤¡×36ºÐ¡õ30ºÐ¤ÎÈþ½÷¿ý»Î¥³¥ó¥ÓàÆÃÂç¥Ü¥ê¥å¡¼¥àá2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤³¤ì¤¬¸Â³¦¡×¡Ö·ë¹½¥Ü¥ê¥å¡¼¥ß¡¼¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¤Ê¤ó¤Á¤å¤¦²Ä°¦¤µ¤ä¡×¤ÎÀ¼
À¤³¦Ëã¿ýTOKYO2025¤Î²ñ¾ì¤Ë¤Æ
¡¡¥×¥í¿ý»Î¤Î¹âµÜ¤Þ¤ê(36)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¸µÇµÌÚºä46¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥×¥í¿ý»Î¤ÎÃæÅÄ²ÖÆà(30)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ªÃë¤´ÈÓ¡×¤È°ì¸À¤À¤±¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¥¢¡¼¥¹À½Ìô100¼þÇ¯µÇ°À¤³¦Ëã¿ýTOKYO2025¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤Æ¥Ý¥¹¥È¡£1Æü¤«¤é6Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡ÖÆüËÜ¶¶»°°æ¥Û¡¼¥ë(ÅìµþÅÔÃæ±û¶è)¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Ëã¿ýÀ¤³¦Âç²ñ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃÂç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤ä¥¹¥Æ¡¼¥¤Ê¤É¤òÎ¾¼ê¤Ë»ý¤Á¡¢¾Ð´é¤ÇÃæÅÄ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÇ¼¤Þ¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÃë¤´ÈÓ¤¬¤¹¤ó¤´¤¤¡×¡Ö·ë¹½¥Ü¥ê¥å¡¼¥ß¡¼¤Ë¤ß¤¨¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¤Ê¤ó¤Á¤å¤¦²Ä°¦¤µ¤ä¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡£¤½¤ì¤·¤«¸ì×ÃÎÏ¤¬½Ð¤Ê¤¤¡£¤«¤ï¤¤¤¤¡£¤«¤ï¤¦¤£¡£¤³¤ì¤¬¸Â³¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
à¥ì¥Ç¥£¥Ù¥ë¥»¥ë¥¯á¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ç¿Íµ¤
¡¡¹âµÜ¤Ï2010Ç¯¤Ë22ºÐ¤Ç¥×¥íÆþ¤ê¡£13Ç¯¤Ë¡Ö½÷Î®¥â¥ó¥ÉÇÕ¡×¤Ç½é½Ð¾ì¡õ½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ë¡£¥×¥í¿ý»Î¤È¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î2¤Ä¤Î´é¤ò»ý¤Á¡¢Ëã¿ý¤Ç¤Ï¹¶·âÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤éà¥ì¥Ç¥£¥Ù¥ë¥»¥ë¥¯á¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£