½÷»Ò¥Ð¥É¡Ö¥·¥À¡¦¥Þ¥Ä¡×¥Ú¥¢²ò¾Ã¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØÆ¼¡¢8·îÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¸Â¤ê
¡¡¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤Î½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÇºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ë¤Î»ÖÅÄÀéÍÛ¡¢¾¾»³ÆàÌ¤ÁÈ¡ÊºÆ½Õ´ÛÀ½Ìô½ê¡Ë¤¬8Æü¡¢·§ËÜ¸©Æâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢8·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê¥Ñ¥ê¡Ë¤òºÇ¸å¤Ë¥Ú¥¢¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Î³èÆ°¤Ï28ºÐ¤Î»ÖÅÄ¤¬Æ±¼ïÌÜ¤Ç¸Þ½½ÍòÍ¼Ó¡ÊBIPROGY¡Ë¤ÈÁÈ¤àÍ½Äê¤Ç¡¢27ºÐ¤Î¾¾»³¤Ïº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹Å¾¸þ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¸å¡¢2¿Í¤ÎÌÜÉ¸¤ËÁê°ã¤¬À¸¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£»ÖÅÄ¤¬¡ÖÀ¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸À¤¦°ìÊý¡¢¾¾»³¤Ï°úÂà¤â¹Í¤¨¤¿¤È¤·¡Ö¸ÞÎØ¤Î¤¿¤á¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤ÅØÎÏ¤ò¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ë¼«Ê¬¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤º¡¢¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹»ÖÅÄ¤µ¤ó¤ÎÌÜÉ¸¤ò²õ¤¹¤³¤È¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£