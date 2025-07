味の素は、家庭用新製品として9品種、リニューアル品として39品種を発売する。

「スープDELI PASTA+」<完熟トマトのパスタ>(容器入)・<3種チーズのカルボナーラ>(容器入)は、同社独自の湯戻りしやすく食べ応えのあるもちもちパスタがたっぷり(通常品の1.7倍の量(「スープDELI」(容器入)のパスタ基準量との比較)入っている、おしゃれでおいしく、これ1品で満足感が得られる「スープパスタ」になっている。





「Cook Do きょうの大皿」(和風合わせ調味料)ごま担々風<豚大根炒め用>は、豚バラ肉に大根を加えてフライパンで炒めるだけで、家庭では出せない味わいの、肉と野菜の栄養バランスの良いメインおかずが簡単に作れる。2種類のごまの風味と花椒の香りに、熟成豆板醤やみそのコクが感じられるソースがごはんと相性抜群だとか。





「Cook Do KOREA!」(韓国合わせ調味料)<ビビンバ炒め用>は、本場韓国コチュジャンと厳選した牛だし、キムチ風味のうま辛い味わいに、にんにくとごま油の風味を感じる、ごはんと相性抜群のビビンバ風メインおかずの素になっている。





「スチーミー」(圧力スチームクッキング調味料)<むね肉のしっとり蒸し鶏用>は、「スチーミー」初の“鶏むね肉”用品種。独自の配合と圧力スチームパウチによって、レンジ調理でも鶏むね肉がしっとりおいしく仕上がるす。ソースは鰹と昆布のだしを合わせた和風の味付けで、夕食の主菜にピッタリだとか。





「味の素KKおかゆ」<白がゆ3食入>は、小食な人にもうれしい小容量(170g)3袋入の白がゆ。厳選したお米を、おいしさが長持ちする特別なパウチ(包材)に閉じ込め、独自製法で炊き上げた。お米のおいしさを存分に楽しめる。





「パスタキューブ」<香味ボロネーゼ>(4個入)は、パスタの中でも人気の高いボロネーゼをフライパンひとつで誰でも簡単に作れる。ビーフのコク・香味野菜の風味・ハーブの香りが織り重なった、家では作れないような味わいのキューブ型パスタ用調味料となっている。





「平飼いたまごのマヨネーズ」は、山梨県・黒富士農場の自然循環農法でのびのびと平飼いされた鶏が産んだたまごを使用したマヨネーズ。たまごをたっぷり(同社「ピュアセレクトマヨネーズ」比1.1倍(単位重量あたり))使っているので、まろやかでコクのある味わいが楽しめる。





「カプシEX」60粒入袋<一般用>は、辛くない唐辛子に多く含まれるジヒドロカプシエイトを機能性関与成分として配合した、日常のエネルギー代謝の一部である安静時のエネルギー消費の向上をサポートする機能性表示食品。これまで通信販売で販売していたが、店頭用の製品を発売する。









「ほんだし」「ほんだし かつおとこんぶのあわせだし」「ほんだし いりこだし」「ほんだし こんぶだし」「ほんだし 焼きあごだし」「お塩控えめの・ほんだし」「毎日カルシウム・ほんだし」は、かつお節の削りたての香りをさらに際立たせる品質改訂を行い、さまざまな和風メニューをこれまで以上においしく楽しめるようになった。





パッケージについては、「ほんだし」が今年で発売55周年であることをわかりやすく伝達するとともに、全品種統一したデザインにリニューアルして店頭での視認性を高め、「ほんだし」のブランド力をさらに強化した。





「Cook Do KOREA!」(韓国合わせ調味料)<豆腐チゲ用>は、コクのあるだしをベースに、本場の韓国産コチュジャンをきかせた、ピリッと辛い食欲をそそる1品。コクがアップして新登場する。





「味の素KKコンソメ」は、肉の風味とコクが強く感じられ、洋風のスープをはじめとするさまざまなメニューをこれまで以上においしく楽しめる味わいにリニューアルした。またパッケージを、「味の素KKコンソメ」のおいしさの秘密として、同社の製法や原料へのこだわりを伝達するデザインに変更した。





「鍋キューブ」<うま辛キムチ>(7個入)は、同社独自素材の活用や韓国唐辛子の使用によって、キムチのコクを向上させることで、さらにおいしいキムチ鍋の味わいになった。またパッケージも、キムチのコクが向上したことを伝達するデザインにリニューアルした。





「クノール」<7種の葉菜・根菜・海藻スープ>(5食入袋)は、1杯で、小松菜・にんじん・わかめなど計7種の葉物野菜・根菜・海藻が摂れる、具だくさんの野菜スープ。葉物野菜を増量し、これまで以上に野菜の食べ応え、見た目の彩りを楽しめるようになった。

[小売価格]オープン価格

[発売日]

スープDELI PASTA+<完熟トマトのパスタ>(容器入):8月23日(土)

スープDELI PASTA+<3種チーズのカルボナーラ>(容器入):8月23日(土)

Cook Do きょうの大皿(和風合わせ調味料)ごま担々風<豚大根炒め用>:8月23日(土)

Cook Do KOREA!(韓国合わせ調味料)<ビビンバ炒め用>:8月23日(土)

スチーミー(圧力スチームクッキング調味料)<むね肉のしっとり蒸し鶏用>:8月23日(土)

味の素KKおかゆ<白がゆ3食入>:8月23日(土)

パスタキューブ<香味ボロネーゼ>(4個入):8月23日(土)

平飼いたまごのマヨネーズ:8月23日(土)

カプシEX 60粒入袋<一般用>:10月1日(水)

ほんだし:8月下旬以降自然切替

Cook Do KOREA!(韓国合わせ調味料)<豆腐チゲ用>:8月23日(土)一斉切替

味の素KKコンソメ:8月上旬以降自然切替

鍋キューブ<うま辛キムチ>(7個入):8月8日(金)

クノール<7種の葉菜・根菜・海藻スープ>(5食入袋):8月下旬以降自然切替

味の素=https://www.ajinomoto.co.jp