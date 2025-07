メガネブランド「Zoff」(ゾフ)が、サンリオのキャラクターユニット『はぴだんぶい』と初めてコラボレーションしたアイウェアコレクション「Zoff|はぴだんぶい」 を、7月11日(金)から全国のZoff店舗、Zoff公式オンラインストアなどで発売する。

Zoffとサンリオ『はぴだんぶい』が初コラボ (C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661071

『はぴだんぶい』は、ポチャッコ、タキシードサム、けろけろけろっぴ、バッドばつ丸、ハンギョドン、あひるのペックルの6人の男の子キャラクターユニットで、2025年サンリオキャラクター大賞でもポチャッコが3位、ハンギョドンが8位など、いずれも上位にランクインしている。





テーマを“メガネ姿の私もいいじゃん♪ coolでcuteな私に出会おう!”とした今回のコレクションでは、個性あふれるキャラクターたちの魅力を落とし込んだデザインで、普段使いしやすいメガネやこれからの季節に活躍するサングラスを展開する。

サングラス姿の6人がぎゅっと集まった、スタンダードなウェリントンフレームのはぴだんぶいモデルは、「メガネ」(全4色 9900円)と「サングラス」(全4色 7700円)が展開されるほか、ECサイト限定で紫外線で色が変わる調光レンズを使用した調光サングラスも2種類登場する。同じデザインを使用した「スタンドケース」(全2色 2000円)も取りそろえられる。

「はぴだんぶい モデル」左から、ZA251G30_11A1 サングラス(全4色 9900円)、ZA251031_11A1 メガネ(全4色 7700円)、ZA251G32_14E1 調光サングラス(全2色・EC限定 1万2200円)、ZA251G31_14E1 調光サングラス(全2色・EC限定 1万1100円)

スタンドケース(全2色 2000円)(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661071

「バッドばつ丸モデル」は、いたずら好きであまのじゃくなばつ丸をイメージしたブラックトーンのカラーリングに、王冠のモチーフがあしらわれている。おしゃれ番長の「タキシードサムモデル」は、ブルーとピンクが映えるカラーリングで、蝶ネクタイのモチーフがワンポイントとなっている。

「バッドばつ丸 モデル」左から、ZC252008_14E1(1万1100円)、ZC252G04_14E1 (1万1100円)、ZA251035_14E1(9900円)

「タキシードサム モデル」左から、ZC252006_43E1 (1万1100円)、ZC252G02_21E1 (1万1100円)、ZA251033_21A1(9900円)

そのほかのキャラクターたちも、それぞれをイメージしたカラーリングに、「けろけろけろっぴモデル」は葉っぱの傘、「ポチャッコモデル」は足あと、「ハンギョドンモデル」にはうずまきもよう、「あひるのペックルモデル」にはPといった、ワンポイントのモチーフやキャラクターの顔のデザインがテンプル横にほどこされ、内側にはキャラクターのイラストが描かれている。

「けろけろけろっぴ モデル」左から、ZC252007_64F1(1万1100円)、ZC252G03_64E1(1万1100円)、ZA251034_68A1(9900円)

「ポチャッコ モデル」左から、ZC252005_44E1(1万1100円)、ZC252G01_43E1(1万1100円)、ZA251032_49E1(9900円)

「ハンギョドンモデル」左から、ZC252009_72F1(1万1100円)、ZC252G05_15E1(1万1100円)、ZA251036_71A1(9900円)

「あひるのペックルモデル」左から、ZC252010_43F1(1万1100円)、ZC252G06_42E1(1万1100円)、ZA251037_41A1(9900円)

全てのメガネ・サングラスに、オリジナルデザインのメガネケースとメガネ拭きがセットでついてくる。また、関連グッズとして「ダイカットメガネ拭き」(全6種 900円)もお目見えする。

付属品(オリジナルケース・メガネ拭き)

オリジナルケース 裏側

ダイカットメガネ拭き(全6種 900円)

スマホ拭きにも使える「マスコットクリーナー」(全6種 1200円)や、タオル生地にキャラクターが刺繍された「ソフトポーチ」(全6種 2200円)も登場。ポーチの内側には、はぴだんぶい全員のイラストもあしらわれている。

マスコットクリーナー (全6種 1200円)

ソフトポーチ(全6種 2200円)

「Zoff|はぴだんぶい」コレクションは、7月11日(金)から全国のZoff店舗、Zoff公式オンラインストアなどで発売される。Zoff公式オンラインストアでは先行予約も行っている。商品の価格は全て税込み。



(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661071