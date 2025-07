歌手の浜崎あゆみ(46)が8日までに自身のインスタグラムを更新。最新ショットを披露した。

「Singapore TA, I'll never forget the way you called my name, the way you smile and cry.」とつづった浜崎。5日に開催された自身アジアツアー・シンガポール公演の打ち上げと思われる写真を複数枚披露した。

浜崎はシンプルな黒のセットアップに、白い襟付きシャツを合わせ、マリン帽と眼鏡を着用。ヘアスタイルもダークカラーのストレートで清楚な印象のコーディネート。

この姿にファンからは「全然雰囲気が違う」「誰かと思っちゃった」「何でも似合うけど、こうゆうシックな服が清楚で上品でかわいい」「優等生風ルックもまた可愛い」などの声が寄せられた。