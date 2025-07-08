キャンペーン：H&Y「REVORING」など、Amazon プライムデーで最大10%OFF
対象製品の1つ「REVORING MRC CPL」
株式会社レイクプラッツは、7月8日（火）から順次始まった「Amazon プライムデー」に参加している。セール対象となるのはH&YのフィルターやSMDVのストロボ関連製品。
可変式ステップアップリング「REVORING」をはじめとした各種製品が約10%OFFのセール価格となっている。通常では割引対象にならない製品も含まれているという。
セール期間先行セール：2025年7月8日（火）0時00分～7月10日（木）23時59分 Amazon プライムデー（本セール）：2025年7月11日（金）0時00分～7月14日（月）23時59分
対象製品（一部）
H&Y Magnetic MRC Slim NDフィルターSet 82mm （ND8、ND64、ND1000）
20,880円→18,790円（10%OFF）
H&Y Ultimate HD Protection 82mm
7,880円→7,090円（10%OFF）
H&Y REVORING MRC CPL 67-82mm
16,800円→15,120円（10%）
H&Y ステップアップリング REVORING 67-82mm ブラック
6,780円→6,100円（10%）
H&Y HD EVO-series ND3-1000+CPL フィルター Kit 95mm
26,400円→23,760円（10%OFF）
SMDV ソフトボックス FLIP 24G 60cm
24,000円→21,600円（10%）