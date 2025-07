ロカユニバーサルデザイン株式会社は、山岳風景写真家の大島隆義氏が監修した「HT100 IV Mountain Starter set」を7月1日(火)に発売した。価格は7万8,300円。

2021年4月に発売された角型フィルターセット「Mountain starter set for 100mm」のリニューアルモデルとして、新たにHT100 IVシステムに対応した。

セットには、大島氏の要望をもとに開発されたGNDフィルター「Premium Dual Purpose GND 0.9 100×150mm in Frame」のほか、大きな輝度差の調整に適した「Premium Medium GND 0.9 100×150mm in Frame」が含まれる。いずれもND8で、3絞り分の減光効果を持つ。

両フィルターは、HT100 IVホルダーに素早く装着できるように、専用のフィルターフレームが組み込まれている。

このほか、アダプターリング「Magnetic Adapter Ring HT100IV-S82-M95」や、CPLフィルター「Magnetic Premium CPL 0# HT100 IV-M95」、ステップアップリング、マグネット式キャップなども同梱する。

HT100 IV Filter Holder Magnetic Adapter Ring HT100IV-S82-M95 Magnetic Premium CPL 0# HT100 IV-M95 Premium Medium GND 0.9 100×150mm in Frame Premium Dual Purpose GND 0.9 100×150mm in Frame Step up ring set (67-82mm、72-82mm、77-82mm) Magnetic Adapter Ring Cap HT100IV-M95