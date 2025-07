NTTソノリティは、音響ブランド「nwm(ヌーム)」の製品を、2025年7月8日から7月10日 にかけて開催される「Amazonプライムデー先行セール」と、7月11日〜7月14日にかけて開催される「Amazonプライムデー」の両方の期間を通じて、最大20%オフの特別価格で販売します。

記事のポイント 耳をふさがないオープン型ながら、独自技術で周囲への音漏れを防ぐnwm「耳スピ」シリーズがAmazonプライムデーでお得に購入可能。近未来風なデザインが話題をさらった「nwm ONE」や、完全ワイヤレスタイプの「nwm DOTS」、有線タイプの「nwm WIRED」などが最大20%オフに。オープン型に興味がある人はこの機会に試してみてはいかがでしょうか。

nwm「耳スピ」シリーズは、耳をふさがないオープン形式を採用。周囲への音漏れを防ぐNTT独自の「PSZ(パーソナライズドサウンドゾーン)」技術や、通話時に必要な音だけをクリアに取り出すNTTの特許技術「Magic Focus Voice」(※)を搭載。

※:nwm ONEおよびnwm DOTSのみ

今回のAmazonプライムデーでは、nwmの「耳スピ」シリーズのエントリーモデルからフラッグシップモデルまで、ライフスタイルや耳の悩みにあわせて選べる全5製品を、最大20%オフで販売。気軽に“耳をふさがない”ことの快適さを体験できます。

【対象製品一覧】

オープンイヤー型 オーバーヘッド 耳スピーカー「nwm ONE(ヌーム ワン)」

通常価格:\39,600(税込) → セール価格:\31,680(税込)<約20%オフ>

オープンイヤーならではの広がりのある空間表現と軽い装着感でありながら、2wayドライバー搭載により圧倒的な再生周波数帯域を両立したフラッグシップモデル。

オープンイヤー型 完全ワイヤレス 耳スピーカー「nwm DOTS(ヌーム ドッツ)」

通常価格:\24,200(税込) → セール価格:\19,350(税込)<約20%オフ>

音楽鑑賞はもちろん通話にも最適なマルチユースモデル。完全新規設計のドライバーにより、高音質かつパワフルなオーディオ体験を実現。

オープンイヤー型 ネックバンドワイヤレス 耳スピーカー「nwm GO(ヌーム ゴー)」

通常価格:\16,500(税込) → セール価格:\13,860(税込)<約16%オフ>

アウトドアやワークアウトと相性抜群のアクティビティモデル。軽量かつ柔軟性に優れたネックバンド設計で、迫力あるサウンドが楽しめます。

オープンイヤー型 有線 耳スピーカー「nwm WIRED 3.5mm」

通常価格:\4,950(税込) → セール価格:\3,920(税込)<約20%オフ>

オープンイヤー型 有線 耳スピーカー「nwm WIRED USB Type-C」

通常価格:\5,940(税込) → セール価格:\4,739(税込)<約20%オフ>

オープンイヤーが気になるすべての人が手に取りやすいよう、機能性とコストパフォーマンスを追求したエントリーモデル。有線なので遅延や充電切れの心配がなく、オンライン会議はもちろん、ゲームや動画視聴にも最適。

