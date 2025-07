【ルック】JW アンダーソンが2026年リゾート スプリングコレクションを発表

JW ANDERSON(JW アンダーソン)は、2025年7月7日(現地時間)、パリ・オートクチュールコレクション期間中に2026年リゾート スプリングコレクションを発表しました。会場では、ブランド創設者でありクリエイティブ・ディレクターを務めるジョナサン・アンダーソン(Jonathan Anderson)が、いま最も関心を寄せている“キュレーション”の世界観を、ファッション、オブジェクト、空間すべてに投影した新たな試みが展開されました。

Courtesy of JW ANDERSONコレクションの核にあるのは、“個人的な欲望”とも呼べるコレクト(蒐集)への情熱です。アンダーソンが心から惹かれるものを丹念に集め、手仕事の温もりをまとったクラフツマンシップによって昇華。現代におけるCabinet of Curiosities(驚異の部屋)として、多彩なクリエイションが並びました。Courtesy of JW ANDERSONブランドのロゴも一新され、よりスリムで洗練され、存在感がより際立つロゴに刷新。視覚的なアイデンティティもアップデートされ、店舗空間には建築スタジオ「Sanchez Benton(サンチェス・ベントン)」による新たなストアコンセプトが導入されています。どこか懐かしさを感じさせる構成要素と、柔らかな色彩・素材感が、JW ANDERSONの現在地を象徴しています。Courtesy of JW ANDERSON本コレクションには、日本製デニム、イングランド織りのシルクダマスク生地、スコットランドのニット、アイルランド産リネンなど、産地と技術のストーリーが込められた素材が随所に登場。ブランドのクラシックをひねりと共に再構築した“ベスト盤”的なアイテム群が、装いに心地よい知性を添えています。またルックブックには、アンダーソンと親交の深いアーティストやコラボレーターが多数登場。アンダーソンの世界観を立体的に映し出す演出となりました。Courtesy of JW ANDERSON空間には、チャールズ・レニー・マッキントッシュによる復刻ランプやスツール、Jason Mosseriの「Hope Spring Chair」、陶芸家・平井明子の作品、ルーシー・リーのマグカップなど、選び抜かれたプロダクトの数々が並びます。その他にも、ムラーノガラスの器、ウェールズ産のブランケット、アンティークの園芸道具や紅茶など、ブランドが愛する“物語のある品々”が、空間全体にリズムを与えています。Courtesy of JW ANDERSON「自分が本当に好きなものを、そばに置きたい」。ジョナサン・アンダーソンのそんな純粋な美意識と視点から紡がれた、2026年リゾート スプリングコレクションは、JW ANDERSONが次なる進化へ踏み出す第一歩であり、日常を特別なものに変えるヒントに満ちた一章となっています。Courtesy of JW ANDERSONCourtesy of JW ANDERSONCourtesy of JW ANDERSONCourtesy of JW ANDERSON