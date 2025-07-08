¡Úº´À¤ÊÝ¶¥ÎØ¡¦¥¬¡¼¥ë¥º¡Û128´ü¤ÎÂ´µ¥¯¥¤¡¼¥ó´ä¸µ°ÉÆà¤¬ËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ÖÉÔ°Â¤âÂç¤¤¤¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê°ÌÃÖ¤ò¼è¤Ã¤Æ¡×
¡¡º´À¤ÊÝ¶¥ÎØ£¹£¹¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¥Ê¥¤¥È¥ì¡¼¥¹£Æµ¡Ö¥ª¥Ã¥º¥Ñ¡¼¥¯ÇÕ¡×¤Ï£¹Æü¡¢³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡¥¬¡¼¥ë¥º¤Ë¤Ï¤³¤³¤ÇËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò·Þ¤¨¤ë£±£²£¸´ü¤ÎÂ´µ¥¯¥¤¡¼¥ó´ä¸µ°ÉÆà¡Ê£²£´¡áµÜºê¡Ë¤¬»²Àï¡££µ·î¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥ººÇ½ªÀï¤Î»ÍÆü»Ô¤Ç¤Ï£²ÆüÌÜ£·Ãå¤Ç·è¾¡¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤¤²ù¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤¯¤è¤¯¤è¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ºÇ²¼°Ì¤ò¼è¤ëÉÝ¤µ¤òÁá¤á¤ËÃÎ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï±«¤ä¿·Ç³³Ù¤ÎÊ®²Ð¤Ê¤É¤Ç³°¤Ç¾è¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖÉÔ°Â¤âÂç¤¤¤¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê°ÌÃÖ¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢½Ð¤ì¤ë°ÌÃÖ¤«¤é½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÏÃ¤·¤¿¡£Æ±´ü¤ÏÄ¾Á°¤Î´ßÏÂÅÄ¤Ç¼ò°æ°¡µª¤¬Í¥¾¡¤·¡¢»ÍÆü»Ô¤Ç¤ÏËÌ²¬¥Þ¥ê¥¢¤¬·è¾¡£³Ãå¤È³èÌöÃæ¡£Â´µ¥Á¥ã¥ó¥×¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤¤£±ÁöÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£