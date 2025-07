【ダイイングライト:ザ・ビースト】 8月22日 発売決定 価格: 8,140円(通常版) 9,240円(デラックスエディション)

スパイク・チュンソフトは、8月22日に発売を予定しているプレイステーション 5用ゾンビサバイバルアクション「ダイイングライト:ザ・ビースト」の日本語吹き替えトレーラーを公開した。

公開されたトレーラーはカットシーンやゲームプレイで構成された映像になっており、敵が襲い来る鬼気迫るシーンも確認できる。パルクールや銃火器を使う場面も盛り込まれており、主人公「カイル・クレイン」のボイスは、声優の遠藤大智さんが担当することも発表された。

【PS5『ダイイングライト:ザ・ビースト』 ゲームプレイプレミアトレーラー】

DYING LIGHTR: THE BEAST (C) Techland S.A. Published and developed by Techland S.A. All other trademarks, copyrights and logos are property of their respective owners. All rights reserved.