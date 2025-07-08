»â»Ò¤ÎÂì¡ª¡©¡¡¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤ËÎäÎÃ²½ÀßÈ÷¡ÖBIG¡¡WATERFALL¡×Æ³Æþ¡¡8·î9Æü¤«¤é
¡¡À¾Éð¤Ï8Æü¡¢ËÜµòÃÏ¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Î¿·¤¿¤Ê½ëÇ®ÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢µå¾ì¤Î²°º¬¾å¤«¤é¿å¤¬Î®¤ìÍî¤Á¤ëÎäÎÃ²½ÀßÈ÷¤Î¡ÖBIG¡¡WATERFALL¡×¡Ê¥Ó¥Ã¥°¥¦¥ª¡¼¥¿¡¼¥Õ¥©¡¼¥ë¡Ë¤ò8·î9Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤«¤éÆ³Æþ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡°ì¡¢»°ÎÝÂ¦¤Î¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥³¡¼¥¹Æþ¤ê¸ýÉÕ¶á¤Î²°º¬¤ËÀßÃÖ¤¹¤ëÊ£¿ô¤Î¥Î¥º¥ë¤«¤é¿å¤òÊ®½Ð¤·¤ÆÂì¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡£³«¾ì¤«¤é7²ó½ªÎ»¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ç¡¢°ìÅÙ¤Ë¤Ä¤1Ê¬30ÉÃ´Ö¡¢Âì¤ÎÊü¿å¤òÊ£¿ô²ó¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Î®¤ìÍî¤Á¤ë¿å¤Î²¼¤Ë¤Ï¼«Í³¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£Á´¿È¤ÇàÎÃá¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¤â·×²è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊÌîµå´ÑÀï¤Î·Á¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡Æ±Æü¤«¤é¤Ï¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥³¡¼¥¹¤ä´ÑµÒÀÊÆâ¤ÎÄÌÏ©¤Ë¤¢¤¿¤ë¥µ¥Ö¥³¥ó¥³¡¼¥¹¤Ë¤â¥ß¥¹¥ÈÀßÈ÷¤òÆ³Æþ¤·¡¢°ìÁØ¤Î½ëÇ®ÂÐºö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡µåÃÄ¤Ï¡ÖÎäÎÃ²½ÀßÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Å·¸õ¡¢²¹ÅÙ¡¢¼¾ÅÙ¤Ê¤É¤Î¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢Æü¡¹¤Î±¿ÍÑ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Æ±»þ¤Ë¡¢Å¬Àµ¤Ê±¿ÍÑ¤Ë¸þ¤±¤Æ¸¡¾Ú¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£