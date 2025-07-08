ºòÇ¯ÊüÁ÷¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó47¡Ù´óÉÕ¶âÁí³ÛÈ¯É½¡¡15²¯8955Ëü±ß¤ÇÎòÂå2°Ì
¡¡2024Ç¯8·î31Æü¤«¤é9·î1Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó47¡Ù¤Î´óÉÕ¶âÁí³Û¡Ê24Ç¯6·î1Æü¤«¤é25Ç¯5·î31Æü¡Ë¤¬¡¢15²¯8955Ëü4167±ß¤À¤Ã¤¿¡£8Æü¡¢Æ±ÈÖÁÈ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÎòÂå2°Ì¤ÎµÏ¿¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¾¯Ç¯ÃµÄåÃÄ¡É¤Î»Ñ¤â¡ª¥Á¥ã¥êT¥·¥ã¥Ä¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡¡Áí³Û¤Î¤¦¤Á¡¢¤ä¤¹»Ò¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Þ¥é¥½¥ó»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀßÊç¶â¡×¤Ï5²¯493Ëü6310±ß¤È¤Ê¤ë¡£´óÉÕ¶â¤Ï»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤Î¤¿¤á¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£Á´¹ñ606¥ö½ê¤Î»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤Ë¿Þ½ñ¥«¡¼¥É¡¢¼«Å¾¼Ö¡¢»Ò¤É¤âÉþ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍÑÉÊ¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¿©»ö·ô¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢ÁÝ½üµ¡¡¢¥µ¡¼¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¡¢¶õµ¤À¶¾ôµ¡¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ê¤É4922ÅÀ¤ÎÂ£ÅúÉÊ¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Þ¥é¥½¥ó»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀßÊç¶â¡×¤Î´óÉÕ¶â¤Î¤¦¤ÁÌó1²¯±ß¤Ï¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥ÓÌ´»Ù±ç¡Ê²¾¡Ë¡×»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤Ê¤É¤òÁãÎ©¤Ã¤¿¤³¤É¤â¡¢¿Æ¤ä²ÈÂ²¤ËÍê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¼ã¼Ô¤ò»Ù¤¨¤ë¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼»ö¶È¤Î¤¿¤á¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¡£
¡¡°ìÈÌÊç¶â¤Ï¡¢10²¯8461Ëü7857±ß¤È¤Ê¤ê¡¢»ã»Ù±ç¡¢´Ä¶ÊÝ¸î³èÆ°»Ù±ç¡¢¼«Á³ºÒ³²¡¢Éü¶½»Ù±ç¤Î¤¿¤á¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¡Ê¢¨·«±Û¶â´Þ¤à¡Ë¡£´óÉÕ¶â¤Î¤¦¤Á4251Ëü4025±ß¤ÏÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ª¤è¤Ó¡¢±üÇ½ÅÐ¹ë±«¤ÎµÁ±ç¶â¤È¤·¤ÆÀÐÀî¸©¤Øµò½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼°Ñ°÷²ñ¤Ï¡Ö´óÉÕ¶â¤ò¤ª´ó¤»¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§ÍÍ¤Î¤´¶¨ÎÏ¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö47Ç¯´Ö¤Î´óÉÕ¶âÎß·×³Û¤Ï¡¢449²¯1724Ëü7807¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á´¹ñ¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤ªÍÂ¤«¤ê¤·¤¿´óÉÕ¶â¤Ï¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼°Ñ°÷²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Á´¤Æ¤ò¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼»ö¶ÈÈñ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼°Ñ°÷²ñ¤Î±¿±Ä·ÐÈñ¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ò´Þ¤à°Ñ°÷²ñ31¼Ò¤¬ÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¾¯Ç¯ÃµÄåÃÄ¡É¤Î»Ñ¤â¡ª¥Á¥ã¥êT¥·¥ã¥Ä¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡¡Áí³Û¤Î¤¦¤Á¡¢¤ä¤¹»Ò¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Þ¥é¥½¥ó»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀßÊç¶â¡×¤Ï5²¯493Ëü6310±ß¤È¤Ê¤ë¡£´óÉÕ¶â¤Ï»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤Î¤¿¤á¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£Á´¹ñ606¥ö½ê¤Î»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤Ë¿Þ½ñ¥«¡¼¥É¡¢¼«Å¾¼Ö¡¢»Ò¤É¤âÉþ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍÑÉÊ¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¿©»ö·ô¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢ÁÝ½üµ¡¡¢¥µ¡¼¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¡¢¶õµ¤À¶¾ôµ¡¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ê¤É4922ÅÀ¤ÎÂ£ÅúÉÊ¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡°ìÈÌÊç¶â¤Ï¡¢10²¯8461Ëü7857±ß¤È¤Ê¤ê¡¢»ã»Ù±ç¡¢´Ä¶ÊÝ¸î³èÆ°»Ù±ç¡¢¼«Á³ºÒ³²¡¢Éü¶½»Ù±ç¤Î¤¿¤á¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¡Ê¢¨·«±Û¶â´Þ¤à¡Ë¡£´óÉÕ¶â¤Î¤¦¤Á4251Ëü4025±ß¤ÏÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ª¤è¤Ó¡¢±üÇ½ÅÐ¹ë±«¤ÎµÁ±ç¶â¤È¤·¤ÆÀÐÀî¸©¤Øµò½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼°Ñ°÷²ñ¤Ï¡Ö´óÉÕ¶â¤ò¤ª´ó¤»¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§ÍÍ¤Î¤´¶¨ÎÏ¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö47Ç¯´Ö¤Î´óÉÕ¶âÎß·×³Û¤Ï¡¢449²¯1724Ëü7807¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á´¹ñ¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤ªÍÂ¤«¤ê¤·¤¿´óÉÕ¶â¤Ï¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼°Ñ°÷²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Á´¤Æ¤ò¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼»ö¶ÈÈñ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼°Ñ°÷²ñ¤Î±¿±Ä·ÐÈñ¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ò´Þ¤à°Ñ°÷²ñ31¼Ò¤¬ÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£