【週刊FLASH 7月22日号】 7月8日発売 価格:550円

「週刊FLASH 7月22日号」

【拡大画像へ】

光文社は「週刊FLASH 7月22日号」を7月8日に発売した。価格は550円。

今号の表紙と巻頭グラビアは皆藤愛子さん。「めざましテレビ」のお天気キャスターでお茶の間の人気を博したフリーアナウンサーの皆藤愛子さんが「FLASH」に初登場。表紙と10ページの巻頭グラビアを飾る。

他にも「妹系グラドル」の入間ゆいさん、ヤングジャンプ「制コレ24」、格闘技イベントKrushの「Krushガールズ」に選ばれるなど、いま注目の17歳百田汐里さんらがグラビアに登場している。

皆藤愛子(C)光文社/週刊FLASH 写真◎根本好伸

入間ゆい(C)光文社/週刊FLASH 写真◎富田恭透

【FLASHデジタル写真集 入間ゆい 少女じゃいられない】

入間ゆい(C)光文社/週刊FLASH 写真◎富田恭透

百田汐里(C)光文社/週刊FLASH 写真◎市川秀明

【FLASHデジタル写真集 百田汐里 無敵のseventeen!】

百田汐里(C)光文社/週刊FLASH 写真◎市川秀明

(C)2025 Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.