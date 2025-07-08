　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


42802.60　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
42254.37　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
41387.74　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
41089.01　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40766.48　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
40542.87　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
39954.34　　均衡表転換線(日足)
39770.35　　6日移動平均線
39698.01　　ボリンジャー:＋1σ(25日)

39688.81　　★日経平均株価8日終値

39375.42　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39278.58　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39149.68　　均衡表基準線(日足)
38942.07 　　新値三本足陰転値
38854.19　　均衡表転換線(週足)
38853.14　　25日移動平均線
38045.43　　200日移動平均線
38008.27　　ボリンジャー:-1σ(25日)
37790.68　　13週移動平均線
37661.83　　26週移動平均線
37438.55　　均衡表雲上限(週足)
37191.15　　均衡表雲上限(日足)
37163.41　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37051.85　　75日移動平均線
36791.45　　均衡表雲下限(週足)
36318.54　　ボリンジャー:-3σ(25日)
36302.79　　ボリンジャー:-1σ(13週)
35948.24　　ボリンジャー:-1σ(26週)
35822.64　　均衡表基準線(週足)
34814.89　　ボリンジャー:-2σ(13週)
34643.40　　均衡表雲下限(日足)
34234.65　　ボリンジャー:-2σ(26週)
33326.99　　ボリンジャー:-3σ(13週)
32521.05　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　43.34(前日52.85)
ST.Slow(9日)　　51.80(前日58.80)

ST.Fast(13週)　 91.31(前日90.93)
ST.Slow(13週)　 93.42(前日93.29)

［2025年7月8日］

株探ニュース