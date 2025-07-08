

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





42802.60 ボリンジャー:＋3σ(26週)

42254.37 ボリンジャー:＋3σ(13週)

41387.74 ボリンジャー:＋3σ(25日)

41089.01 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40766.48 ボリンジャー:＋2σ(13週)

40542.87 ボリンジャー:＋2σ(25日)

39954.34 均衡表転換線(日足)

39770.35 6日移動平均線

39698.01 ボリンジャー:＋1σ(25日)



39688.81 ★日経平均株価8日終値



39375.42 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39278.58 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39149.68 均衡表基準線(日足)

38942.07 新値三本足陰転値

38854.19 均衡表転換線(週足)

38853.14 25日移動平均線

38045.43 200日移動平均線

38008.27 ボリンジャー:-1σ(25日)

37790.68 13週移動平均線

37661.83 26週移動平均線

37438.55 均衡表雲上限(週足)

37191.15 均衡表雲上限(日足)

37163.41 ボリンジャー:-2σ(25日)

37051.85 75日移動平均線

36791.45 均衡表雲下限(週足)

36318.54 ボリンジャー:-3σ(25日)

36302.79 ボリンジャー:-1σ(13週)

35948.24 ボリンジャー:-1σ(26週)

35822.64 均衡表基準線(週足)

34814.89 ボリンジャー:-2σ(13週)

34643.40 均衡表雲下限(日足)

34234.65 ボリンジャー:-2σ(26週)

33326.99 ボリンジャー:-3σ(13週)

32521.05 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 43.34(前日52.85)

ST.Slow(9日) 51.80(前日58.80)



ST.Fast(13週) 91.31(前日90.93)

ST.Slow(13週) 93.42(前日93.29)



［2025年7月8日］



株探ニュース

