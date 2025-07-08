【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(8日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
42802.60 ボリンジャー:＋3σ(26週)
42254.37 ボリンジャー:＋3σ(13週)
41387.74 ボリンジャー:＋3σ(25日)
41089.01 ボリンジャー:＋2σ(26週)
40766.48 ボリンジャー:＋2σ(13週)
40542.87 ボリンジャー:＋2σ(25日)
39954.34 均衡表転換線(日足)
39770.35 6日移動平均線
39698.01 ボリンジャー:＋1σ(25日)
39688.81 ★日経平均株価8日終値
39375.42 ボリンジャー:＋1σ(26週)
39278.58 ボリンジャー:＋1σ(13週)
39149.68 均衡表基準線(日足)
38942.07 新値三本足陰転値
38854.19 均衡表転換線(週足)
38853.14 25日移動平均線
38045.43 200日移動平均線
38008.27 ボリンジャー:-1σ(25日)
37790.68 13週移動平均線
37661.83 26週移動平均線
37438.55 均衡表雲上限(週足)
37191.15 均衡表雲上限(日足)
37163.41 ボリンジャー:-2σ(25日)
37051.85 75日移動平均線
36791.45 均衡表雲下限(週足)
36318.54 ボリンジャー:-3σ(25日)
36302.79 ボリンジャー:-1σ(13週)
35948.24 ボリンジャー:-1σ(26週)
35822.64 均衡表基準線(週足)
34814.89 ボリンジャー:-2σ(13週)
34643.40 均衡表雲下限(日足)
34234.65 ボリンジャー:-2σ(26週)
33326.99 ボリンジャー:-3σ(13週)
32521.05 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 43.34(前日52.85)
ST.Slow(9日) 51.80(前日58.80)
ST.Fast(13週) 91.31(前日90.93)
ST.Slow(13週) 93.42(前日93.29)
［2025年7月8日］
株探ニュース