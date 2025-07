ユニバーサル・スタジオ・ジャパンから、「LOVE HAS NO LIMIT チャリティグッズ」第3弾が登場!

SNS世代に注目されるアーティスト「COIN PARKING DELIVERY」とのコラボレーションは必見です。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「LOVE HAS NO LIMIT チャリティグッズ」

発売日:2025年8月1日(金)

販売場所:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン/ハリウッド・エリア「ハリウッド・スペシャルティ・ストア」

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、売上の一部を寄付に充てる「LOVE HAS NO LIMIT チャリティグッズ」を販売中。

その第3弾として、SNS世代を中心に幅広い層から多くの支持と共感を集める「COIN PARKING DELIVERY (コイン・パーキング・デリバリー)」氏を初のコラボレーション・アーティストに迎えました。

パークを代表するキャラクター、ウッディー・ウッドペッカーの特別描き下ろしやユニバーサル・グローブとのコラボレーション・アート3種が公開されました。

ポップな作風でありながらも、この時代に生きる多くの人々が感じる疑問や理想を浮き彫りにし、見る人に強烈なメッセージや印象を残す作品の数々を生み出してきたCOIN PARKING DELIVERY氏とともに展開する新たなチャリティグッズのラインナップ。

この3種のアートをあしらったアパレルなどチャリティグッズの第3弾新商品は、2025年8月1日(金)よりパーク内「ハリウッド・スペシャルティ・ストア」にて販売されます。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、子どもたちが自身の可能性を信じ、そしてNO LIMIT! に個々の才能を発揮する」ことができる環境の整備や支援の提供は不可欠と考えています。

COIN PARKING DELIVERY氏は、通学途中の電車の中で指とスマホのみで作画をはじめ、デビュー3ヶ月後に自力で個展を開催するやいなや、数々の大手老舗ブランドとのコラボレーションを実現。

今や国内にとどまらず海外にも活動の幅を広げ、平面的な造形だけではなく空間や立体造形など多岐にわたる創作活動に取り組まれています。

まさにユニバーサル・スタジオ・ジャパンが子どもたちに伝えたい「自分の才能に限界を設けず突き進む」NO LIMIT!な姿勢を体現されていることに加え、強いメッセージ性をもって社会変革に挑むCOIN PARKING DELIVERY氏に共感し、本コラボレーションに至りました。

また、COIN PARKING DELIVERY氏にとってパークは特別な思い出の詰まった場所であり、「コラボレーションするならば、ぜひウッディー・ウッドペッカーと」という熱烈なラブコールのもと、アーティストのオリジナル・キャラクター「白井さん」とのコラボレーションも実現しました。

COIN PARKING DELIVERY氏は、以下のように期待を込めて語ってくださいました。

「LOVE HAS NO LIMIT」は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンという特別な場所だからこそ実現できる、スケールも感情も大きなプロジェクトだと感じました。

自身がずっと目標にしている“遊園地を作りたい”という想いとも重なり、アートでどうやって人の心を動かせるかを考える自分にとって、自然と心が動く企画でした。

LOVE HAS NO LIMITに参加することができ、とても嬉しく思っております。

ハートをかじる白井さんの近くを飛び回り、覗き込むウッディー・ウッドペッカー。コミカルで、目が離せないアートです。

COIN PARKING DELIVERYの作品でおなじみの「NOW ON REC」の前で、いつもと様子の違うウッディーが何かを問いかけているようなアートです。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのロゴの下に並ぶ白井さん。

ユニバーサル・グローブの先に、いったい何が見えているのか想像させるアートです。

話題のアーティスト、COIN PARKING DELIVERYとコラボレーション!

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「LOVE HAS NO LIMIT チャリティグッズ」第3弾の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post COIN PARKING DELIVERYコラボ!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「LOVE HAS NO LIMIT チャリティグッズ」 appeared first on Dtimes.