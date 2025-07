【アルティメットプレミアムマスターライン ドールズフロントライン LTLX7000】 2026年10月~2027年1月 発売予定 価格:174,790円

プライム1スタジオのスタチューブランド「プライム1スタチュー」は、スタチュー「アルティメットプレミアムマスターライン ドールズフロントライン LTLX7000」を2026年10月から2027年1月に発売する。価格は174,790円。

本製品は、ゲーム「ドールズフロントライン」に登場するショットガンの戦術人形「LTLX7000」を、同社のスタチューシリーズ「アルティメットプレミアムマスターライン」より1/4スケールで立体化したもの。

キービジュアルを担当したイラストレーターのAF_KURO氏完全監修のもと、鉄壁のショットガン人形を高精細に立体化しており、彼女の凛々しい佇まいを、存在感あふれる1/4スケールで作り上げている。

クールな顔立ちは丹念に色とカタチを紡いだもの。愛らしい一面を想起させる紅潮した頬も、そのニュアンスを捉えており、軽やかな空気を纏わせた、三つ編みのハーフアップ。袖のシアー感も目を引く、光沢を帯びた衣装。そしてアームや内部機構まで緻密に製作した、高い防御力を象徴する巨大な盾。愛銃を抱える姿のすべてが、高精細な仕上がりとなっている。

瓦礫がV字に立つ特製ベースは戦場をイメージしており、無造作に転がる弾薬、駆逐した敵機の残骸。生命の気配を感じさせない光景が、彼女の美しさをより一層引き立てている。

また公式サイトで購入できるボーナス版には、タイトルロゴのアクリルブロックが付属。高い透明度・重量感はインテリア性も十分で、スタチューに添えて楽しみたいコレクターズアイテムとなっている。

「アルティメットプレミアムマスターライン ドールズフロントライン LTLX7000」

ボーナス版特典「アクリルブロック」

想定サイズ:全高 600mm、全幅 400mm、奥行き280mm 想定重量:約8.7kg 素材:ポリストーン(一部に別素材使用)

(C)SUNBORN Network Technology Co., Ltd. All rights Reserved.

(C)SUNBORN Japan Co., Ltd. All rights Reserved.

※写真は製品サンプルです。実際の商品とは異なる場合があります。

※ご使用のモニターにより実際の色と違って見える場合があります。