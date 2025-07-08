ニューストップ > スポーツニュース > 野球ニュース > 【8日の公示】巨人 リチャードを出場登録 ヤクルトが茂木栄五郎、… 【8日の公示】巨人 リチャードを出場登録 ヤクルトが茂木栄五郎、オリックスが森友哉を登録抹消 【8日の公示】巨人 リチャードを出場登録 ヤクルトが茂木栄五郎、オリックスが森友哉を登録抹消 2025年7月8日 16時11分 スポニチアネックス リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 ◇出場選手登録【巨人】リチャード内野手【DeNA】東妻純平捕手、林琢真内野手、関根大気外野手【ヤクルト】田中陽翔内野手【中日】石橋康太捕手【ロッテ】石垣雅海内野手、宮崎竜成内野手【楽天】入江大樹内野手【オリックス】石川亮捕手【西武】佐藤隼輔投手、セデーニョ内野手 ◇同抹消【ヤクルト】茂木栄五郎内野手【オリックス】森友哉捕手【西武】古市尊捕手 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 西武 夏季の冷涼化対応 ベルーナドーム大規模ミスト設備の運用開始 金子侑司氏イチ推し！西武の後半戦キーマンに21歳内野手を指名「可愛いだけじゃなく…」 「8種類もの球種を巧に使い分けて…」ダルビッシュ復帰登板を米称賛 “全武器”披露で「活躍に期待」 芝浦工大付が初戦突破 エース左腕・村上が116球の熱投で完投勝利