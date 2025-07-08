スポニチ

写真拡大

　◇出場選手登録

【巨人】リチャード内野手

【DeNA】東妻純平捕手、林琢真内野手、関根大気外野手

【ヤクルト】田中陽翔内野手

【中日】石橋康太捕手

【ロッテ】石垣雅海内野手、宮崎竜成内野手

【楽天】入江大樹内野手

【オリックス】石川亮捕手

【西武】佐藤隼輔投手、セデーニョ内野手

　◇同抹消

【ヤクルト】茂木栄五郎内野手

【オリックス】森友哉捕手

【西武】古市尊捕手