明日の主なマーケットイベント 明日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど



０４：００ 米・消費者信用残高

０８：５０ 日・マネーストック

１０：２０ 日・６カ月物国庫短期証券の入札

１０：３０ 中・消費者物価指数

１０：３０ 中・生産者物価指数

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２３：００ 米・卸売在庫

２３：００ 米・卸売売上高



○決算発表・新規上場など



決算発表：ＡＢＣマート<2670>，トレファク<3093>，アズ企画<3490>，ＳＨＩＦＴ<3697>，東京個別<4745>，ベル２４ＨＤ<6183>，ゲームウィズ<6552>，古野電<6814>，ライトオン<7445>，サイゼリヤ<7581>，マニー<7730>，宝＆ＣＯ<7921>，タカキュー<8166>，プログリット<9560>，ミニストップ<9946>



出所：MINKABU PRESS