○経済統計・イベントなど

０４：００　米・消費者信用残高
０８：５０　日・マネーストック
１０：２０　日・６カ月物国庫短期証券の入札
１０：３０　中・消費者物価指数
１０：３０　中・生産者物価指数
２０：００　米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２３：００　米・卸売在庫
２３：００　米・卸売売上高

○決算発表・新規上場など

決算発表：ＡＢＣマート<2670>，トレファク<3093>，アズ企画<3490>，ＳＨＩＦＴ<3697>，東京個別<4745>，ベル２４ＨＤ<6183>，ゲームウィズ<6552>，古野電<6814>，ライトオン<7445>，サイゼリヤ<7581>，マニー<7730>，宝＆ＣＯ<7921>，タカキュー<8166>，プログリット<9560>，ミニストップ<9946>

出所：MINKABU PRESS