歌手の浜崎あゆみさんが自身のインスタグラムを更新。

アジアツアーのシンガポール公演を終えた、オフショットを公開しました。



【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】 「アラレちゃんメガネスタイル かわちぃ」 シンガポール公演終え オフショットに反響





浜崎あゆみさんは「Singapore TA, I'll never forget the way you called my name, the way you smile and cry. Huge thanks for your love to me and my team!!!」と、シンガポールのファンへ感謝を綴ると、写真をアップ。





投稿された画像では、メガネ姿の浜崎あゆみさんが、リラックスした表情でドリンクを掲げる姿や、スタッフと談笑する様子、集まった大勢のファンの声援にこたえるショットなどが見て取れます。







この投稿にファンからは「アラレちゃんメガネスタイル かわちぃ」・「あゆちゃんシンガポール公演お疲れ様でした♥♥シンガポールも沢山の愛で溢れてたみたいで良かった♥♥ あゆちゃんの優しいお顔がそれを語ってるね」・「ayuが嬉しそうな顔してて 嬉しい♥ その顔を見てるTAも嬉しそうで 笑顔の連鎖だね♥♥♥」などの反響が寄せられています。







浜崎あゆみさんは、アジアツアーの東京公演を7月24日&25日、台北公演を8月2日に控えていて、日々、リハーサル風景や準備の様子などをSNSに投稿しています。







【担当:芸能情報ステーション】