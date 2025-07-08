Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¡¡ÆüËÜ¿Í»àË´¼Ô°ÖÎîÈê¤Ë¶¡²Ö¡¦ÌÛÅø¡¡Àè¤ÎÂçÀï¸å¥·¥Ù¥ê¥¢ÍÞÎ±Ãæ¤Ë¥â¥ó¥´¥ë¤Ë°ÜÁ÷¤µ¤ìË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ìó1700¿Í¤ò°ÖÎî
¹ñÉÐ¤È¤·¤Æ¥â¥ó¥´¥ë¤òË¬ÌäÃæ¤ÎÅ·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Ï¡¢¥·¥Ù¥ê¥¢ÍÞÎ±Ãæ¤Ë¥â¥ó¥´¥ë¤Ø°ÜÁ÷¤µ¤ìË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í¤Î°ÖÎîÈê¤òË¬¤ì¡¢ÌÛÅø¤òÊû¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾ÊÅ²¼¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¸á¸å3»þÈ¾¤¹¤®¡¢¥â¥ó¥´¥ë¤Î¼óÅÔ¥¦¥é¥ó¥Ð¡¼¥È¥ë»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¡ÖÆüËÜ¿Í»àË´¼Ô°ÖÎîÈê¡×¤ËÅþÃå¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î°ÖÎîÈê¤Ï¡¢Àè¤ÎÂçÀï¸å¡¢¥·¥Ù¥ê¥¢ÍÞÎ±Ãæ¤Ë¥â¥ó¥´¥ë¤Ø°ÜÁ÷¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í¤ª¤è¤½1700¿Í¤ò°ÖÎî¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Æü¤Î´Ý¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤Æ±ß·Á¤Î·ê¤¬¤¢¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÅ²¼¤Ï¡¢2007Ç¯¤Î¹ÄÂÀ»Ò»þÂå¤Ë¤â¡¢¤³¤Î°ÖÎîÈê¤òË¬¤ì¡¢²Ö¤ò¶¡¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¡Ê8Æü¡Ë¤ÏÎ¾ÊÅ²¼Â·¤Ã¤ÆË¬Ìä¡£Çò¤¤²ÖÎØ¤ò°ÖÎîÈê¤ÎÁ°¤ËÃÖ¤¡¢ÌÛÅø¤òÊû¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÅ²¼¤Ïº£·î¡Ê7·î¡Ë2Æü¡¢Ë¬Ìä¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö¸Î¶¿¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¤¿ÃÏ¤ÇË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿Êý¡¹¤ò°ÖÎî¤·¡¢¤½¤Î¤´¶ìÏ«¤Ë»×¤¤¤òÃ×¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£