【第21話】 7月8日公開 価格:70ポイント

【拡大画像へ】

講談社は7月8日、瓜田かっぱ氏のラブコメ「田中と水野は分かり合えない」の第21話「決着」をヤンマガWebに公開した。価格は70ポイント。

「田中と水野は分かり合えない」は、どこまでもすれ違うやり取りが面白いシュールなラブコメ。高校陸上界のトップランナー、水野ひろなは、後輩の田中のことが好き。でもストイックすぎる陸上バカの田中にはなかなか想いが伝わらなくて……。

ヤンマガWebでは現在、第1話から第20話までが無料で公開されている。

【最新話】

第21話「決着」のページ

【無料公開】

第20話「覚醒」のページ

第19話「2年ぶりの再会」のページ

【あらすじ】

高校陸上界のトップランナー、水野ひろな。彼女は後輩の田中に恋をしていた。しかし彼は超がつくほどの陸上バカだった。ストイックすぎる田中に水野の恋心は全く伝わらないまま、今日も二人はすれ違っていく……。

第1話「分かり合えない2人」のページ

