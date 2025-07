渋谷駅周辺の東急グループ関連8施設にて、睡眠ゲームアプリ『Pokémon Sleep』のリリース2周年を記念した渋谷回遊イベントを開催。

さまざまな寝顔のポケモン装飾・フォトスポットが出現する「Pokémon Sleep 2nd Anniversary 渋谷でみっけ!ポケモンねがおリサーチSupported by TOKYU GROUP」が実施されます☆

Pokémon Sleep 2nd Anniversary 渋谷でみっけ!ポケモンねがおリサーチSupported by TOKYU GROUP

開催期間:2025年7月18日(金)〜7月27日(日)

開催施設:渋谷サクラステージ/渋谷ストリーム/渋谷マークシティ/東急プラザ渋谷/渋谷アクシュ/渋谷ヒカリエ/SHIBUYA109渋谷店/MAGNET by SHIBUYA109 計8施設

特設ページ:https://www.pokemonsleep.net/event2025/

渋谷駅周辺の東急グループ関連8施設にて実施される「Pokémon Sleep 2nd Anniversary 渋谷でみっけ!ポケモンねがおリサーチSupported by TOKYU GROUP」

さまざまな寝顔のポケモン装飾・フォトスポットが出現し、デジタルスタンプを集めると、ゴール地点の渋谷サクラステージ内ポップアップ会場にてオリジナルノベルティがプレゼントされます。

また、ポップアップ会場では、『Pokémon Sleep』のこれまでを振り返る展示や、イベントオリジナルグッズの販売、5,000円(税込)以上の購入でもらえるオリジナルショッパーを配布。

さらに『Pokémon Sleep』ゲーム内に登場するドリンクを再現した特製ドリンクの販売など、さまざまな体験ができるほか、巨大なカビゴンの出現も?!

渋谷駅周辺施設に現れるポケモンの寝顔を見つけて、写真に撮って、デジタルスタンプを集めて、オリジナルノベルティをゲットして、夏の思い出を作れる特別企画です。

※営業時間については、各施設のHPを確認ください

※写真撮影の際は、十分周囲に注意ください

※設置場所、設置内容は変更になる可能性があります

寝顔リサーチスポット

ポケモンの寝顔が大量出現する『寝顔リサーチスポット』が登場。

渋谷駅周辺の8施設にさまざまなポケモンの寝顔が登場します。

ポケモンを探す・写真を撮る・シェアするなどすることができるスポットです。

寝顔みっけ!デジタルスタンプラリー

ノベルティお渡しゴール:渋谷サクラステージ3階イベントスペースBLOOMGATE内ノベルティ引換所

引き換え時間:10:00〜20:00

渋谷駅周辺の8施設にスタンプラリーポイントを設置。

3箇所以上のスタンプを獲得すると、ゴール地点の渋谷サクラステージ内ポップアップ会場でオリジナルクリアカード(全1種)がプレゼントされます。

フルコンプリートされた方にはイベントビジュアル仕様のオリジナル画像をプレゼント☆

※ノベルティはなくなり次第終了となります

ポップアップ会場

場所:渋谷サクラステージ3階イベントスペースBLOOMGATE

営業時間:10:00〜20:00 ※混雑状況により入場を制限する場合がございます。

入場:無料

『Pokémon Sleep』2周年を記念して、ポップアップ会場を開設。

『Pokémon Sleep』にまつわる展示が楽しめます。

会場内には、巨大なカビゴンも出現する予定です。

Pokémon Sleep ショップ

開催場所:渋谷サクラステージ3階イベントスペースBLOOMGATE

営業時間:10:00〜20:00 ※混雑状況により入場制限する場合があります

抽選申込:https://t.livepocket.jp/t/1vdv6

※7月18日(金)および期間中の土・日・祝日の「Pokémon Sleep ショップ」への入場は、抽選制となっています

※ 7月18日(金)および期間中の土・日・祝日以外の日は基本的にフリー入場制です。混雑時は入場を制限し、整理券を配布している場合があります

『Pokémon Sleep』2周年を記念して、特別なイベントグッズを販売するショップがオープン。

税込み5,000円以上の購入で、オリジナルショッパーも配布されます。

※来店予約は商品の購入を保証するものではありません

※全商品、各日の販売数に限りがあるため無くなり次第、販売終了になります

オリジナルグッズ(一部)

Pokémon Sleep ドリンクスタンド

価格:各1,000円(税込)

販売場所:渋谷サクラステージ3階イベントスペースBLOOMGATE

営業時間:10:00〜20:00 ※混雑状況により入場を制限する場合があります

『Pokémon Sleep』ゲーム内に登場するドリンクを再現した特製ドリンクを販売。

たっぷりのクリームをのせた「あくまのキッスフルーツオレ」のほか

リンゴを浮かべた「とくせんリンゴジュース」

すっきりとした味わいの「スパークスパイスコーラ」が販売されます。

ドリンクを購入された方には、全6種の中から好きなデザインのコースターをプレゼント☆

睡眠ゲームアプリ『Pokémon Sleep』のリリース2周年を記念した渋谷回遊イベント。

2025年7月18日より開催される「Pokémon Sleep 2nd Anniversary 渋谷でみっけ!ポケモンねがおリサーチSupported by TOKYU GROUP」の紹介でした☆

※すべての内容は予告なく変更となる場合があります

