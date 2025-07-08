Ä¹Ï·¤ÏÀ¯¼£²ðÆþ¡¢Â¦¶á¤ÏÍ×¿¦¤«¤éÇÓ½ü¡Ä½¬¶áÊ¿»á¡ÈÃá½ø¤¢¤ëÂà¿ØÀâ¡É¡Ê£²¡Ë
¡þÃæ±û·³»ö°Ñ°÷²ñ¸øÌ³½èÍýÄ£¼çÇ¤¡¢À¯¼£¶É²ñµÄ¤òÉÔ»²²Ã
·³¼óÇ¾Éô¤ÎÊÑ²½¤âºÆ¤ÓÉ½¤Ë¸½¤ì¤¿¡££¶·î£²£·Æü¡¢Á´¿ÍÂå¾ïÌ³°Ñ°÷²ñ¤Ï½¬¼çÀÊ¤Î·³Æâ¤ÎÂ¦¶á¤Ç¤¢¤ëÉÄ²Ú»á¤òÃæ±û·³»ö°Ñ°÷²ñ°Ñ°÷¿¦¤«¤éÈíÌÈ¤·¡¢Ê¢¿´¤Ç¤¢¤ëÍû´Á·³¡¦³¤·³»²ËÅÄ¹¤âÁ´¿ÍÂå°Ñ°÷¿¦¤«¤éÈíÌÈ¤·¤¿¡£
Æ±£³£°Æü¡¢À¯¼£¶É½¸ÃÄ³Ø½¬¤òÊó¤¸¤¿Ãæ¹ñÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó¤Ï½ÐÀÊ¼Ô£·£¸¿Í¤Î´é¤ò¤¹¤Ù¤ÆÊüÁ÷¤·¤¿¡££´¥«·î´Ö¾ÃÂ©ÉÔÌÀ¤Î²¿±ÒÅì¡¦Éû¼çÀÊ¤ò½ü¤¡¢Ãæ±û·³»ö°Ñ°÷²ñ°Ñ°÷¤¬Á´°÷½ÐÀÊ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï°ÛÎã¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£Æ¡·³¡¦¹ñËÉÄ¹´±¤Èî¹ÍÌ¡¦Ãæ±û·³»ö°Ñ°÷²ñ¸øÌ³½èÍýÄ£Éû¼çÇ¤¡¢²¦À®ÃË¡¦À¯¼£¹©ºîÉôÉû¼çÇ¤¤âÆ±ÀÊ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò½ä¤ê¡¢¼«»¦Àâ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë²¿¹¨·³¡¦À¯¼£¹©ºîÉô¾ïÌ³Éû¼çÇ¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Êý±Ê¾Í¡¦¸øÌ³½èÍýÄ£¼çÇ¤¤ÎÍîÇÏ¤ò¸«¤»¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦²ò¼á¤â¤¢¤Ã¤¿¡£·³Æâ¡Ö½¬¶áÊ¿ÇÉ¤ÎÇÓ½ü¡×¤¬´°Î»¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÉ½¤ï¤¹Á¼ÃÖ¤À¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£
¡þÍû¹î¶¯¤Ø¤ÎÄÉÅéÊ¸¡¢¸Õ¶ÓÞ¹¡¦²¹²ÈÊõ¡Ö¾¤´Ô¡×
Â³¤¤¤Æ£³Æü¤Ë¤ÏÅÞµ¡´Ø»æ¡Ö¿ÍÌ±ÆüÊó¡×¤¬¸ÎÍû¹î¶¯¼óÁê¡Ê£±£¹£µ£µ¡Á£²£°£²£³¡Ë¤ÎÃÂÀ¸£·£°¼þÇ¯¤òÄÉÅé¤¹¤ëÄ¹Ê¸¤Îµ»ö¤òºÜ¤»¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÄÀÌÛ¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¹ñÆâ¤ÎÀ¤ÏÀ¤âÆ°ÍÉ¤·»Ï¤á¤¿¡£µ»ö¤Ï¡Ö¡ÊÍû¹î¶¯»á¤¬¡Ë¿¿¼Â¤ò¸ì¤ê¡¢¼ÂÍÑ¤òÄÉµá¤¹¤ë¶ÈÌ³¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀèÆ³¤·¡¢·Á¼°¼çµÁ¡¦´±Î½¼çµÁ¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£¸½»ØÆ³Éô¤¬ÉÔÍø¤ÊÅý·×¤ò±£¤¹¤Ê¤ÉÈó¼ÂÍÑÅª¤À¤È¤¤¤¦ÈóÆñ¤È¤âÆÉ¤á¤ëÉôÊ¬¤À¤Ã¤¿¡£
¿·Ê¹¤Ï¡ÖË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¹ñ²È»ØÆ³¼Ô¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¼þ´üÅª¤ËµÇ°¤¹¤ëµ¬Äê¤ËÈ¼¤¦µ»ö¡×¤È¤¤¤¦Ãí¼á¤òÉÕ¤±¤¿¤¬¡¢ÆÉ¼Ô¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï°ã¤Ã¤¿¡£Íû¹î¶¯»á¤¬À¸Á°¤Ë½¬¼çÀÊ¤ÈÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¤¿¤¦¤¨¤Ë¡¢²áµî¸Õ¶ÓÞ¹¡¦²¹²ÈÊõ¼¹¸¢´ü´Ö¤Î¼«Í³¤À¤Ã¤¿Åý¼£¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬°Õ¿ÞÅª¤Ë¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡£
¡þÍè·î¤ÎËÌÂ×²Ï²ñµÄ¤ÇÂÅ¶¨¤ò»î¤ß¤ëÌÏÍÍ
²áµî£±Ç¯´Ö¡¢¿åÌÌ²¼¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿ÀÅ¤«¤Ê¤¬¤é¤â·ã¤·¤¤¸¢ÎÏÆ®Áè¤Ï¤Þ¤À¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤À¡£Íè·î½é¤á¡¢È¿½¬¶áÊ¿ÇÉ¤È½¬¼çÀÊÀªÎÏ¤ÏËÌÂ×²Ï¡ÊÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤Î´´Éô¤Ë¤è¤ëÈó¸ø¼°²ñ¹ç¡Ë¤Ç²¼È¾´ü£²£°´üÂè£´²óÃæ±û°Ñ°÷²ñÁ´ÂÎ²ñµÄ¡Ê£´ÃæÁ´²ñ¡Ë¤ÎµÄÂê¤ÈÆüÄø¡¢½¬»á¤Îº£¸å¤ÎÃÏ°Ì¤Ê¤É¤ò½ä¤ê½ªÈ×¤Î¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
´Ú¹ñ³°¹ñ¸ìÂç³Ø¹ñºÝÃÏ°è¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥«¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥è¥ó¡¦¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¤Ï¡Ö½¬¶áÊ¿ÂÎÀ©¤Î¸¢ÎÏ°Ü¾ùÀâ¤¬»ö¼Â¤Ê¤é¡¢Âà¿Ø¤Îº¬µò¤ò·ò¹¯¾å¤ÎÍýÍ³¤Ëµó¤²¤ë²ÄÇ½À¤¬ºÇ¤âÂç¤¤¤¡×¤È¤·¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃû¸õ¤òÁí¹ç¤¹¤ë¤È¡¢½¬»á¤ËÂÐ¤¹¤ëºÇ½ª½èÍý¤Ï£±£¹£¸£±Ç¯£±£±´ü£¶ÃæÁ´²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ØÌÓ¤Î¶ÈÀÓ¤ò£·ÂÐ£³¸ù²áÏÀ¡Ù¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿ûç¾®Ê¿¤Î²áµî¤ÎÀ¶»»Êý¼°¤ò»²¹Í¤Ë¤·¡¢À¯¼£Åªº®Íð¤È¸¢ÎÏÆ®ÁèÅª¤ÊÀ³Ê¤òºÇ¾®²½¤¹¤ë¡ØÃá½øÀµ¤·¤¤Âà¿Ø¡ÙÊý¼°¤Ë½¾¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤µ¤éÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÉ¾²Á¤ÏÊÆ¹ñ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤ë¡££²Æü¡¢ÊÆ»þ»ö»ï¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¤¥ó¥¿¥ì¥¹¥È¡Ê£Ô£è£å¡¡£Î£á£ô£é£ï£î£á£ì¡¡£É£î£ô£å£ò£å£ó£ô¡Ë¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥ï¥¤¥Á¥ã¡¼¥È¾åµéÊÔ½¸°Ñ°÷¤Ï¡ÖÃæ¶¦¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤òº¬ËÜÅª¤ËÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤ÎÌÜ¤Ë¤âÌÀ¤é¤«¡×¤È¤·¡Ö¼Â¼ÁÅª¤ËÀ¸Â¸¤¬´í¤¦¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡×¤Èº£Ç¯¤Î½©¤ÎÀ¯¸¢¸òÂå¤Þ¤ÇÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡ÖÃæ¹ñ¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¤Ï½¬¼çÀÊ¤¬´íµ¡¤Î¸¶°ø¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶¼°Ò¤ò½üµî¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¿×Â®¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹Ä´ºº²ñ¼Ò¡Ö¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¡¼¡¦¥ê¥¹¥¯¥¹¡×¤Î¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¡¦¥Õ¥£¥Ã¥·¥åºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¤Ï£¶·î£³£°Æü¡¢¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¡Ö½¬¶áÊ¿¤Î¿¿¤Î¾õÂÖ¤ÏÇÄ°®¤¬Æñ¤·¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡Ö¡ÊÃæ¹ñ¤È»÷¤¿¥í¥·¥¢¤Î¡Ë¥¯¥ì¥à¥ê¥óÀ¯¼£¤Ï¤¸¤å¤¦¤¿¤ó¤Î²¼¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¥Ö¥ë¥É¥Ã¥°¤ÎÀï¤¤¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢³°¤«¤é¤ÏÓ¹¤êÀ¼¤À¤±¤·¤«Ê¹¤³¤¨¤º¡¢¹ü¤¬³°¤Ç½Ð¤Æ¤¤Æ½é¤á¤ÆÃ¯¤¬¾¡¤Ã¤¿¤Î¤«ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¦¥£¥ó¥¹¥È¥ó¡¦¥Á¥ã¡¼¥Á¥ë¤Î²áµî¤ÎÈ¯¸À¤ò°úÍÑ¤·¤¿¡£ÏÀÁè¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤¯»þ´ü¤¬Íè¤¿¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤À¤Ã¤¿¡£