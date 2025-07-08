¡Ú¾¾¸Í¶¥ÎØ¡¦¥¬¡¼¥ë¥º¡ÛÀ¶¿åºÌÆá½é£Ö¤Ê¤ë¤«¡¡Í½Áª£²¤ÏÆ¨¤²ÀÚ¤ê²÷¾¡¤Ë¡Ö¤Þ¤µ¤«¡×
¡¡¾¾¸Í¶¥ÎØ¤Î£Æµ¡ÖµÈ°æ½¨¿ÎÇÕ¡×¤Ï£¸Æü¤Ë£²ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢£¶£Ò¤Î¥¬¡¼¥ë¥ºÍ½Áª£²¤ÏÀ¶¿åºÌÆá¡Ê£²£¶¡áÀÅ²¬¡Ë¤¬ÆÍ¤ÃÄ¥¤êÀè¹Ô¤ÇÆ²¡¹¤È²¡¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡Á´¤Æ¤Î·è¤Þ¤ê¼ê¤ò»ý¤ÄËüÇ½¥¿¥¤¥×¤¬¥¢¥Ã¤È¶Ã¤¯Æ¨¤²ÀÚ¤ê¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÁ°¼õ¤±¤òÁªÂò¡£ÀèÀÚ¤ê¤òÁÀ¤Ã¤¿ÉÍÅÄ²êÀ¸¤ò°ìÅÙÆÍ¤ÃÄ¥¤ë¤È¡¢¥«¥Þ¤·¤Æ¤¤¿¹â¶¶Èþº»µª¤È¤ÎÆ§¤ß¹ç¤¤¤òÀ©¤·¡¢¤µ¤é¤Ë³°¡¹¤ò¤Þ¤¯¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¡¦ºÙÅÄ°¦Ì¤¤ÎÄÉ·â¤â¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¡¢°ìÅÙ¤âÀèÆ¬¤ò¾ù¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¿¿¤ÃÀè¤Ë¥´¡¼¥ëÀþ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡Ö¹â¶¶¤µ¤ó¤¬ÉÍÅÄ¤µ¤ó¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò½Ð¤µ¤»¤¿¤é¥¥Ä¤¤¤È»×¤¤ÆÍ¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤«£³Ãå¤Þ¤Ç¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¡Ê£±Ãå¤Ë¡ËÇ´¤ì¤ë¤È¤Ï¡×¤È¤¦¤ì¤·¤¤¸í»»¤Ë¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤ë¡£
¡¡Í½Áª¤Î£±Ãå¤ÏµîÇ¯£¶·î°ÊÍè¤ÇÌó£±Ç¯¤Ö¤ê¡£¡Ö¤Þ¤À¼Â´¶¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢¤¢¤Ã¤»¤ó¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿£¶·î¤Ë¡Ö¥¥Ä¤¤Îý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×À®²Ì¤¬¤Ï¤Ã¤¤êÉ½¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¼«¿®¤â¿¼¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡·è¾¡¤ÎºÇ¹âÀ®ÀÓ¤Ï¡Ö£²Ãå¤Ç¤¹¡×¤È¤Þ¤À½é£Ö¤Ë¤ÏÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¾å°Ì¿ØÇìÃç¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹½½Ê¬¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¶¯¤¤¤·¼«ºßÀ¤¬¤¢¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¡£Á°¡¹¤Ë¹¶¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Èµ¤Ç÷¤ÎÁ°¡¹Àï¤ÇÂÔË¾¤Î½é£Ö¤ò¼ê·«¤ê´ó¤»¤ë¤«¡£