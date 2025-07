『アイアンハート』キャラクターの参考にしたのは『ワイルド・スピード』!?監督がこだわりを明かす

世界中に衝撃と感動を巻き起こす超大作を数多く生み出し、劇場映画にとどまらず、多彩なドラマシリーズを次々と世に送り出し、エンターテイメント史を塗り替えてきたマーベルが贈る最新ドラマシリーズ『アイアンハート』がDisney+(ディズニープラス)で独占配信中。

主人公は、アイアンマン以来最も革新的なパワードスーツを発明する若き天才発明家、リリ・ウィリアムズ(ドミニク・ソーン)。本作でリリがスーツを作るための資金集めを目的に協力するのが、パーカー・ロビンス/フッド(アンソニー・ラモス)率いる謎の犯罪者集団。メンバーには、元アスリートの最強きょうだいや爆破のプロ、天才ハッカーからナイフ使いの人事担当まで個性豊かな面々が揃っており、配信以降SNSでは「チームのメンバーが最高すぎ」、「みんな魅力的すぎる」と話題を集めている。

そんなチームを登場させるにあたり、第1話〜第3話の監督を務めたサム・ベイリーが大人気映画『ワイルド・スピード』を参考にしていたことを告白。「『ワイルド・スピード』のチームのように、個性や背景を持ったキャラクターにすることがすごく大事でした」とこだわりを明かした。

『アイアンマン』で天才発明家トニー・スタークが作ったパワードスーツから始まったMCU(マーベル・シネマティック・ユニバース)。あれから17年、若き天才発明家による新たな物語が幕を開けた。トニーの出身校でもあるマサチューセッツ工科大学に通うリリは、生まれもった頭脳と型にはまらない思考で自作のガジェットやスーツを開発してきた超天才。

第1話でそんなリリの前に、集団の人事を担当するジョンが突如現れ、お金に困っているリリをスカウトし面接へと招待。持ち前の頭脳を駆使して余裕で面接をクリアしたリリだったが、その集団は富豪をターゲットに窃盗や不法侵入などで金を稼ぐ犯罪者集団だった。

メンバーには様々な得意分野を持った個性的なキャラクターが揃っているが、サム監督は「『ワイルド・スピード』が初めて公開されたとき、私たちは皆あのチームの一員になりたかったんです。登場時間が短くても、それぞれのキャラクターに共感して、自分に重ねて見ていました。それと同じように、本作でこの集団を描く際もただの手下ではなく、ちゃんと個性や背景を持ったキャラクターにすることがすごく大事でした」と明かす。

カリスマ性溢れるファミリーの中心的存在・ドミニクをはじめ、元エージェントの頭脳明晰なキャラクターや元FBI捜査官の天才ドライバー、メカニックの担当や電子機器の担当など、バックグラウンドを持ったキャラクターがそれぞれの得意分野を活かし仲間と協力する姿が描かれた『ワイルド・スピード』。

本作でも同様に、謎のマントを被ると姿を消すことができるリーダーのパーカーと運転手兼人事を担当するジョンを筆頭に、違法賭博のサイトで荒稼ぎをしていた天才ハッカーのスラッグ、反則行為でリーグから追放され、ストリートファイトで稼いでいた元アスリートきょうだいのロズとジェリ、さらに婚約者の車を燃やしていた際にスカウトされた爆破のプロのクラウンと、各々の個性と背景が色濃く存在。

それぞれが得意とする能力を駆使して見事なチームワークを発揮する姿に、SNSでも「チームのメンツがコッテコテのそういう奴らなのが最高でそれだけで充分見れる」、「犯罪者集団だけど気の良い感じのメンバーで気に入ってる」、「一番好きなキャラクター、スラッグ(笑)」といった声があがり、その魅力に惹きこまれる人が続出している。

(L-R): Roz (Shakira Barrera), Jeri (Zoe Terakes), Clown (Sonia Denis), Slug (Shea Couleé), John (Manny Montana), and Rampage (Eric André) in Marvel Television’s IRONHEART, exclusively on Disney+. Photo by Jalen Marlowe. © 2025 MARVEL. All Rights Reserved.