±Ç²è¡Ø¥À¥¤¡¦¥Ï¡¼¥É¡Ù¥·¥ê¡¼¥ºÁ´5ºî¤¬BS¥Æ¥ìÅì¤Ë¤Æ°ìµóÊüÁ÷

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¡Ø¥À¥¤¡¦¥Ï¡¼¥É¡Ù © 1988 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.
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¡Ø¥À¥¤¡¦¥Ï¡¼¥É2¡Ù © 1990 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.
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¡Ø¥À¥¤¡¦¥Ï¡¼¥É£³¡Ù¡¡© 1995 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.
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¡Ø¥À¥¤¡¦¥Ï¡¼¥É4.0¡Ù¡¡© 2007 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.
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