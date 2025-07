デニムLOVERさん必見！表参道の「GUESS JEANS」で、VERDYさんがキュレーションしたグッズをゲット

米国発のデニムブランド「GUESS JEANS」が、東京・表参道にフラッグシップストア「GUESS JEANS Tokyo」をオープン。現在、旗艦店では世界的マルチアーティスト・VERDYさんがキュレーションした、14ブランドによる限定ポップアップが開催中です。新しいおしゃれスポットを、覗きに行ってみませんか?「GUESS JEANS」の旗艦店が表参道にオープン「GUESS JEANS」は、アメリカンデニムのパイオニアとして知られる「GUESS」が展開するブランド。

アジア本土初となるフラッグシップストア「GUESS JEANS Tokyo」では、「GUESS JEANS」のフルラインナップが揃います。4フロアからなる店内は、「GUESS」の原点である南カリフォルニアの自然と、日本のクラフトマンシップ、建築文化を融合させたデザインが特徴。VERDYさんが手がける、限定ポップアップストアをチェック「GUESS JEANS Tokyo」のオープンを記念して、限定ポップアップストア「GUESS JEANS GIFT SHOP with FRIENDS」が、7月31日(木)まで地下1階にお目見えしていますよ。本ポップアップでは、VERDYさんがキュレーションした東京のストリートカルチャーを牽引する、14ブランドが「GUESS JEANS」をテーマとしたアイテムを展開。ファッションアイテムには、VERDYさんのオリジナルキャラクターとしてお馴染みの、『VICK』をデザインしたTシャツや、カルチャーマガジン「COMET」のロゴを大胆に配したデニムなどが、ラインナップしています。デニム柄のソックスや、ロゴキーホルダーがかわいいファッション雑貨も要チェック!スケーターに向けた靴下を専門に展開する「Whimsy」からは、デニム模様をプリントした個性派ソックスが登場していますよ。ユニセックスブランド「SEE YOU YESTERDAY」の、美しいブルーに「GUESS JEANS」ロゴが映えるバッグも必見。オリジナルトイや雑貨を取り扱う「SECRETBASE」の、『VICK』やブランドロゴをデザインした、キーホルダーもかわいいですよね。ポップアップでの商品購入は、1人1点までなので、じっくり吟味してお買い物してみてください。7月12日(土)までは、ポップアップに先行入場可能となるフライヤーが、原宿で行われているブランドの歴史と未来を体感できる特別展示、「GUESS JEANS “THE NEXT 40 YEARS OF DENIM”」の会場で配布されています。展示を訪れる際には、LINEによる事前予約が必要となるのでご注意ください。ポップアップの入場方法や、特別展示の予約方法の詳細は、公式InstagramやHPをチェックしてみて!限定ポップアップストア「GUESS JEANS GIFT SHOP with FRIENDS」概要期間:7月4日(金)〜31日(木)場所:GUESS JEANS Tokyo住所:東京都渋谷区神宮前4丁目26-14 プロテクトビルディング公式Instagram: @guessjeansjapan 特別展示「THE NEXT 40 YEARS OF DENIM」概要期間:7月4日(金)〜12日(土)時間:月火水木日 11時〜20時、金土 11時〜21時場所:ヨドバシ6ビル住所:東京都渋谷区神宮前6丁目35-6料金:入場無料公式HP:https://store.guessjapan.com/参照元:GUESS JAPAN 合同会社 プレスリリース