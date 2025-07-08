TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤³¤È¤·¾åÈ¾´ü¤Î´ë¶ÈÅÝ»º¤¬5000·ï¤òÄ¶¤¨¡¢12Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂ¿¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

Äë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤È¤·1·î¤«¤é6·î¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¹ñ¤Î´ë¶ÈÅÝ»º¤Ï5003·ï¤Ç¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁ°¤ÎÇ¯¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾åÈ¾´ü¤Ç5000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤Ï2013Ç¯°ÊÍè¡¢12Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£

¤Ê¤«¤Ç¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¤Î¤¬·úÀß¶È¤ÎÅÝ»º¤Ç¡¢»ñºà²Á³Ê¤Î¹âÆ­¤ä¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ­¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤Ë²áµî10Ç¯¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤986·ï¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢¥³¥á¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Êª²Á¹â¤ä¿Í¼êÉÔÂ­¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô¤ÎÅÝ»º¤¬Á´ÂÎ¤Î6³ä°Ê¾å¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

Ä´ºº¤·¤¿Äë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤äÃæÅì¾ðÀª¤Îº®Íð¤Ê¤É¤ÇÃæ¾®´ë¶È¤ÎÅÝ»º¥ê¥¹¥¯¤Ïº£¸å¤â¹â»ß¤Þ¤ê¤¬Â³¤¯¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤È¤·1Ç¯´Ö¤ÎÅÝ»º·ï¿ô¤¬1Ëü·ï¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤³¤È¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£