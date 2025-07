日本時間7月9日21時から、ニコニコチャンネル(日本)およびYouTube Channelメンバーシップ(日本を含む全世界)で配信される『YOSHIKI CHANNEL』にて、YOSHIKIが日本から生放送に出演することが決定した。 今回はわずか1日の帰国スケジュールの中で、生放送に臨む。近況報告に加えて現在進行中のプロジェクトについての報告も予定されている。 今後シリーズ化される新企画のテーマは「健康と美」。昨年10月に3度目の首の手術を受けたYOSHIKIは、専門医の指示のもとで自身と向き合いながら、リハビリを優先しつつ音楽活動やさまざまなプロジェクトに取り組んでいる。 番組では「心と体のウェルネス」をキーワードに、医師や専門家に加え、モデル・タレントのアンミカをゲストに迎えて、睡眠やアンチエイジングなど、美容・健康、そしてメンタルヘルスに関する幅広いトークを展開していく予定だ。 昨年8月には、「社会的つながりの促進とメンタルヘルスの支援」をテーマに、YOSHIKIが米国のトップドクターであり米国公衆衛生局長官(Surgeon General)を務めるDr. Vivek Murthyと対談し、SNSの影響などで若者が疎外感や孤独感を抱える世界的な問題にも意見を交わした。 Y今回の放送は、YOSHIKIと共に「心と体のウェルネス」について深く考える機会となりそうだ。 『YOSHIKI CHANNEL』YOSHIKIと共に探る 「健康と美」第1弾 YouTube Channel メンバーシップ(日本含む全世界)・日本語放送 https://youtube.com/live/M4A6Gfdi2FA・英語同時通訳放送 https://youtube.com/live/0id0lJyqFbc ・ニコニコチャンネル(日本)https://ch.nicovideo.jp/yoshikiofficial/blomaga/ar2217820 関連リンク◆YOSHIKI オフィシャルサイト

