2025年1月27日に、プロデューサーの菊池真太郎が設立した音楽レーベル「LtOVES」の第一号アーティストとして所属するAcid Black Cherryが『project猖修譴!!!!!瓠戮搬蠅靴心覯茲鮖脇阿垢襪海箸鯣表した。 『project猖修譴!!!!!瓠戮箸蓮活動休止中のyasuの分までファンの皆様には全力で暴れて欲しいというプロジェクト。chapter 1〜5の5本柱で構成されており、今回はchapter 1の詳細を公開。 chapter 1は「爆音と大画面のライブハウスで猖修譴!!!!!瓠廖A換7都市のライブハウスでAcid Black Cherryのライブ映像を体感する<Acid Black Cherry FILM LIVE tour 2025>が開催される。 Acid Black Cherryのオリジナルアルバムツアーファイナル公演を収めた映像作品として過去にリリースされたライブ映像を新たに編集した2025バージョンとして、また「BLACK LIST」「Q.E.D.」はMCも含めた完全版を見ることができる。 チケット代は0円となっており、現在7月13日23時59分までチケット先行抽選受付中。「2012」「L−エル−」のチケット受付は後日発表される。 公演概要https://ltoves.com/news/detail.php?id=1126320 <Acid Black Cherry FILM LIVE tour 2025 “BLACK LIST”>8月5日(火) Veats shibuya (東京)8月10日(日) SIX ONE Live STAR (広島)8月11日(月祝) DRUM Be-1 (福岡)8月14日(木) BananaHall (大阪)8月15日(金) E.L.L (愛知)8月22日(金) 仙台darwin (仙台)8月23日(土) 札幌 PLANT (北海道)8月30日(土) タワーレコード渋谷店 B1F CUTUP STUDIO […]

