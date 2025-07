EXILEが約3年ぶりに行うドームツアー<EXILE LIVE TOUR 2025 “THE REASON”>のツアービジュアルが解禁された。 今回公開されたSTARTING MEMBERを含むツアービジュアルは、ツアータイトル“THE REASON”に込められた意志を感じさせるような、力強く洗練されたビジュアルに仕上がっており、EXILEがドームでどんな姿を見せてくれるのか、期待が高まる。 <EXILE LIVE TOUR 2025 “THE REASON”>は、EXILEからATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO、KENCHI、TETSUYA、NESMITH、SHOKICHI、NAOTO、NAOKI、SEKAI、TAIKIが出演。さらに前回のアリーナツアーに引き続き、EXILE TRIBEから “STARTING MEMBER”として THE RAMPAGEより陣、神谷健太、山本彰吾、岩谷翔吾、浦川翔平、藤原樹、FANTASTICSから澤本夏輝、堀夏喜、木村慧人が参戦。11月15日のみずほPayPayドーム福岡公演を皮切りに、全国3都市5公演を予定している。 チケット先行は各種プレイガイドにて先行受付中。 <EXILE LIVE TOUR 2025 “THE REASON”> ■出演者EXILE (ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO、KENCHI、TETSUYA、NESMITH、SHOKICHI、NAOTO、NAOKI、SEKAI、TAIKI)STARTING MEMBER:陣(THE RAMPAGE)、神谷健太(THE RAMPAGE)、山本彰吾(THE RAMPAGE)、岩谷翔吾(THE RAMPAGE)、浦川翔平(THE RAMPAGE)、藤原樹(THE RAMPAGE)、澤本夏輝(FANTASTICS)、堀夏喜(FANTASTICS)、木村慧人(FANTASTICS) ■公演日程福岡・みずほPayPayドーム福岡11月15日(土)開場15:00/開演17:00 大阪・京セラドーム11月29日(土)開場14:00/開演16:0011月30日(日)開場14:00/開演16:00 愛知・バンテリンドーム ナゴヤ12月27日(土)開場14:00/開演16:0012月28日(日)開場14:00/開演16:00 ■チケットローソンチケット先行【お申込み期間】 2025/7/7(月)15:00〜7/13(日)23:00https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=475852 ticketbook先行【お申込み期間】 2025/7/7(月)15:00〜7/13(日)23:00https://e-ticketbook.com/exile-reason/2506-tb/ 【詳細はこちら】https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/35109/ 関連リンク◆EXILE オフィシャルサイト◆EXILE オフィシャルFAN CLUB◆EXILE mobile◆EXILE STAFF X◆EXILE LIVE info X◆EXILE […]

The post EXILE、3年ぶりドームツアーのツアービジュアル解禁 first appeared on BARKS.