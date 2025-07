LAPONEグループ所属アーティスト・JO1、INI、DXTEEN、ME:I、IS:SUEの5組が一堂に会した<LAPOSTA 2025 Supported by docomo>のBlu-ray&DVDが、8月13日に発売されることが決定した。 本イベントでは、東京ドームとその他周辺施設を舞台に1月27日〜2月2日の1週間にわたり、さまざまなライブやイベントを開催。そのほか、アトラクションやフードメニューのコラボなども実施し、東京ドームシティ史上過去最大規模のコラボレーションイベントとなった。 今回のBlu-ray&DVDでは、2月2日の東京ドーム公演の映像を完全パッケージ化。商品形態は2形態(FC限定 Blu-ray/FC限定 DVD)で、本編にはそれぞれの人気曲はもちろん、<LAPOSTA>でしか観られない豪華ユニット曲やそれぞれの人気曲のカバー、さらにはスペシャルゲストを交えたパフォーマンス含め全51曲が収録されている。 ©LAPONE ENTERTAINMENT/©LAPONE GIRLS 『LAPOSTA 2025』発売日:2025年8月13日(水)出演アーティスト:JO1・INI・DXTEEN・ME:I・IS:SUE形態数:2形態※FC限定LAPOSTA 2025 OFFICIAL STORE限定特典:メンバー別トレカ1枚(Blu-ray ver. / DVD ver.)詳細:https://store.plusmember.jp/laposta2025/

The post LAPONE所属アーティスト5組合同ライブ<LAPOSTA 2025>が映像作品化 first appeared on BARKS.