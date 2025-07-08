¡Ú»²±¡Áª¡ÛµíÅÄ¤Þ¤æ»á¡¡³¹Æ¬±éÀâ¤Î¹ðÃÎ¼è¤ê¤ä¤á¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡ÖÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡»²±¡Áª¡Ê£²£°ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ÎÅìµþÁªµó¶è¤Ë¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤«¤éÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤ë¸µ£Î£È£Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎµíÅÄ¤Þ¤æ»á¤¬£¸Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢³¹Æ¬±éÀâ¤Î¹ðÃÎ¼è¤ê¤ä¤á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡µíÅÄ»á¤Ï¡ÖºòÆü¤Ï¡¢³¹Æ¬±éÀâ¤Î¹ðÃÎ¼è¤ê¤ä¤á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤´°ÆÆâ¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ë¤âÊó¤¸¤é¤ì¡¢³§ÍÍ¤Ë¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡ÖÀµÄ¾¡¢¼ÖÎ¾¤Ë£³£°Ê¬¶á¤¯¤âÄÉÀ×¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¿ÍÀ¸½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤Ë»×¤¦¤³¤È¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤Ê¤³¤È¡¢¿´ºÙ¤¤¤³¤È¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À»×¤¦¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢µíÅÄ¤Þ¤æ¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀë¸À¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖºòÈÕÃÙ¤¯¡¢¡ôµíÅÄ¤Þ¤æ´èÄ¥¤ì¡¡¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤¬¤¢¤ë¤è¡¢¤È¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ËµíÅÄ¤Ø¤Î±þ±ç¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢Îå¤Þ¤µ¤ì¡¢¿´¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ì±¼ç¼çµÁ¤Î¹ñÆüËÜ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢À¯ºöËÜ°Ì¤Î¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ì¤Ç¤âµíÅÄ¤Þ¤æ¤Ï³¹Æ¬¤ËÎ©¤Á¡¢¤½¤ì¤Ç¤âµíÅÄ¤Þ¤æ¤Ï±Ø¤ÇÀ¼¤òÊ¹¤¡¢¤½¤ì¤Ç¤âµíÅÄ¤Þ¤æ¤ÏÆ»¤Ç°®¼ê¤ò¤·¤Æ¡¢À¯ºö¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£