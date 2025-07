微生物を活用した水再生装置！ユニトライク「バイオランドリー」

ユニトライクは、2025年7月13日(日)から7月17日(木)までの5日間、日本国際博覧会(大阪・関西万博)にて、新潟県の催事「新潟の彩り 〜伝統文化とものづくりの技〜」の参加企業として出展します。

ユニトライク「バイオランドリー」

展示ブースには、微生物を活用して水を再生するユニット型ウォーターチェンジャー(R)「バイオランドリー」を展示し、来場者への手洗い場として提供します。

■新潟県の催事「新潟の彩り 〜伝統文化とものづくりの技〜」について

大阪・関西万博を契機に、新潟県・新潟県産品の認知度向上や交流人口の拡大に向けてアピールするため、3つのゾーンで構成した展示会場で、錦鯉や雪、花火、伝統工芸品などの彩りある県産品等の魅力を発信します。

(1) 導入ゾーン 雪や伝統文化に関連した新潟ならではの地域資源のPR

(2) 体感ゾーン 伝統工芸品や花火、錦鯉などの体感型展示

(3) 交流ゾーン 新潟市、糸魚川市、津南町の魅力を体験できるブースの設置

■展示について

「新潟の彩り 〜伝統文化とものづくりの技〜」の導入ゾーンにおいて、令和6年能登半島地震の被災地でも使われた、微生物を活用して水を再生するユニット型ウォーターチェンジャー(R)「バイオランドリー」を展示します。

この水再生装置は、通常の濾過フィルターなどは使わず、微生物の力で水をきれいにします。

30分程度の循環で風呂水基準レベル(日本の基準では飲用不可)の生活用水に再生できます。

メンテナンスはほぼ不要で、濾過フィルターなどのゴミも出ないSDGsに配慮した製品です。

大阪・関西万博設置場所

■「新潟の彩り 〜伝統文化とものづくりの技〜」開催概要

・主催:新潟県産業労働部・農林水産部

・会期:2025年7月13日(日)〜17日(木)

・場所:大阪・関西万博 ギャラリーWEST

