KIWIWALKSは、代表作である魔女育成RPG『魔女の泉』シリーズの10周年を記念し、10周年記念特設サイトを公開しました。

KIWIWALKS『魔女の泉』

KIWIWALKSは、代表作である魔女育成RPG『魔女の泉』シリーズの10周年を記念し、10周年記念特設サイトを公開。

この特設サイトでは、以下のようなコンテンツを展開しています。

・10周年記念描き下ろしイラスト初公開

・『魔女の泉R』出演声優陣やパートナー企業からの心温まる祝福メッセージ

・「魔女の泉」10周年記念ファンアートコンテストの開催

・ファンの皆さまからの応援メッセージなど

さらに現在、シリーズ最新作『魔女の泉R』において、ゲーム本編および全DLCを対象とした過去最大35%オフのセールをSteam / Nintendo Switch / PlayStation 5にて実施中です。

※セールの実施期間は各ストアにより異なります。

■ゲーム概要

《魔女の泉R》では、シリーズならではの独特な世界観で描かれた物語はもちろん、様々な方法で魔女を育成し、アイテムを収集または制作していきます。

さらに、戦略性とスピード感を活かしたターン制バトルシステムのおかげで、シリーズ史上最も進化したユニークなゲームプレイが楽しめます。

プレイヤーは「魔女」と呼ばれるゲームの中の主人公、「パイベリー」を操作しながらゲームを進めていきます。

パイベリーは幼い頃の記憶を失い、森の中で独り生きていく小さな魔女。

性情がとてもあたたかく、誰かを恨んだり嫌うこともなく常に元気で明るい日々を過ごしています。

プレイヤーは「魔女狩り」をする人間の勇士からパイベリーが生き残れるよう、彼女の能力値を上げるための適切な修練計画を立て、アイテムを収集・制作し、属性と段階ごとに新しい魔法を作るのを手伝わなければなりません。

プレイヤーの意思決定により、パイベリーの成長方向が大きく変わっていくでしょう。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 記念描き下ろしイラスト初公開!KIWIWALKS『魔女の泉』10周年記念特設サイト appeared first on Dtimes.